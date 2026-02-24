Obavijesti

Sport

Komentari 0
LEGENDA HOFFENHEIMA

Kramarić novim golom ispisao povijest. Ušao u elitno društvo

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Kramarić novim golom ispisao povijest. Ušao u elitno društvo
Foto: Heiko Becker/REUTERS

Kramarić briljira! Ušao u povijest Bundeslige s 10 golova u devet sezona, pridružio se legendama poput Müllera i Lewandowskog. Hoffenheimova legenda s 154 gola i 72 asistencije

Admiral

Andrej Kramarić igra fenomenalnu sezonu. U 25 nastupa za Hoffenheim 11 puta je zatresao mrežu i šest puta asistirao. U zadnjoj utakmici, protiv Kölna (2-2), Kramarić je zabio svoj 10. gol u Bundesligi ove sezone i time ušao u povijest njemačkog prvenstva. Novi pothvat za legendu Hoffenheima kojim je potvrdio svoju konstantu u jednoj od najjačih liga na svijetu.

Bundesliga - Bayern Munich v TSG 1899 Hoffenheim
Foto: Heiko Becker/REUTERS

Kramarić je golom Kölnu ušao u birano društvo legendi koje su zabile 10 ili više golova u najmanje devet sezona. Taj podatak je sam po sebi sjajan, a postaje još bolji kada se pogleda s kim je u društvu Kramarić. Tu su velikani Gerd Müller, Robert Lewandowski, Claudio Pizzaro, Klaus Fischer. Uz njih i Kramarića stoje i  Ulf Kirsten, Stefan Kuntz, Manfred Burgsmüller, Jupp Heynckes te Bernd Hölzenbein.

Ono što Kramarić radi u Hoffenheimu je za nogometne anale. Postao je najbolji igrač tog njemačkog prvoligaša, praktički i legenda Bundeslige jer je nevjerojatno konstantan iz sezone u sezonu. Godine kao da ga ne sustižu, a svake sezone izvlači nove trikove za zabijanje golova. Ukupno 350 nastupa za Hoffenheim, 154 gola i 72 asistencije. Čudo. Najbolje od svega je što održava formu uoči Mundijala gdje će morati biti vođa navale hrvatske reprezentacije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ibra dao ultimatum Modriću?! Od Hrvata želi odgovor odmah
IDI ILI OSTANI

Ibra dao ultimatum Modriću?! Od Hrvata želi odgovor odmah

Zlatan Ibrahimović dao je ultimatum Luki Modriću. Legenda Milana traži brzu odluku o budućnosti 'vatrenog' kapetana u klubu. Modrić je u top formi, a Milan želi da ostane na San Siru i iduće sezone
U Osijeku već znaju nasljednika Sopića? Evo tko bi ih trebao spasiti od ispadanja iz HNL-a
POZNATO IME

U Osijeku već znaju nasljednika Sopića? Evo tko bi ih trebao spasiti od ispadanja iz HNL-a

Kao mogući nasljednici dosad su se spominjali mađarski trener Jozsef Bozsik, koji već treću sezonu vodi Naftu iz Lendave, te Zoran Zekić, bivši trener Osijeka u dva mandata. No sada je isplivalo i treće ime...
FOTO Najtužnija priča s Igara: Olimpijsko srebro posvetio je tragično preminuloj djevojci...
SRCEDRAPAJUĆE

FOTO Najtužnija priča s Igara: Olimpijsko srebro posvetio je tragično preminuloj djevojci...

Olimpijski heroj Federico Tomasoni posvetio je srebrnu medalju tragično preminuloj djevojci Matildi Lorenzi. U dramatičnom foto-finišu skijaš je osigurao dvostruko talijansko slavlje. Kroz suze je priznao da je medalja ispunjenje njihovog zajedničkog sna i vječni spomenik njihovoj ljubavi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026