Kramarić novim golom ispisao povijest. Ušao u elitno društvo

Andrej Kramarić igra fenomenalnu sezonu. U 25 nastupa za Hoffenheim 11 puta je zatresao mrežu i šest puta asistirao. U zadnjoj utakmici, protiv Kölna (2-2), Kramarić je zabio svoj 10. gol u Bundesligi ove sezone i time ušao u povijest njemačkog prvenstva. Novi pothvat za legendu Hoffenheima kojim je potvrdio svoju konstantu u jednoj od najjačih liga na svijetu.

Foto: Heiko Becker/REUTERS

Kramarić je golom Kölnu ušao u birano društvo legendi koje su zabile 10 ili više golova u najmanje devet sezona. Taj podatak je sam po sebi sjajan, a postaje još bolji kada se pogleda s kim je u društvu Kramarić. Tu su velikani Gerd Müller, Robert Lewandowski, Claudio Pizzaro, Klaus Fischer. Uz njih i Kramarića stoje i Ulf Kirsten, Stefan Kuntz, Manfred Burgsmüller, Jupp Heynckes te Bernd Hölzenbein.

Ono što Kramarić radi u Hoffenheimu je za nogometne anale. Postao je najbolji igrač tog njemačkog prvoligaša, praktički i legenda Bundeslige jer je nevjerojatno konstantan iz sezone u sezonu. Godine kao da ga ne sustižu, a svake sezone izvlači nove trikove za zabijanje golova. Ukupno 350 nastupa za Hoffenheim, 154 gola i 72 asistencije. Čudo. Najbolje od svega je što održava formu uoči Mundijala gdje će morati biti vođa navale hrvatske reprezentacije.