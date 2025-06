Kramarić o budućnosti u klubu i 'vatrenima' nakon SP-a: 'Vratit ću se u Dinamo u drugoj ulozi'

Andrej Kramarić, jedan od ključnih igrača hrvatske nogometne reprezentacije i dugogodišnja zvijezda njemačkog Hoffenheima, progovorio je o svojoj budućnosti, reprezentaciji, ali i o temi koja godinama intrigira navijače, mogućem povratku u Dinamo. Iako je zagrebački dečko, Kramarić je bio jasan: povratak u Maksimir kao igrač nije realna opcija, no zato je otkrio plan koji će zasigurno odjeknuti među navijačima "modrih".

"Ne trebate me to ni pitati"

Na izravno pitanje ima li smisla povezivati ga s povratkom u Dinamo, Kramarić je bio nedvosmislen.

- Ne trebate me to ni pitati. Nema to smisla - rekao je za Večernji list, a zatim pojasnio svoj stav.

Svjestan je da u 34. godini više nema prostora za nova dokazivanja, pogotovo nakon statusa koji je stekao u Njemačkoj.

- Nemam više 18 godina da se idem dokazivati negdje. U Hoffenheimu stvarno imam status kakav nisam mogao ni sanjati da ću kao 'bauštelac' postići u nekom njemačkom klubu. Realno, takav status više nigdje neću dobiti i svjestan sam da trošiti energiju na nešto novo ne bi bila idealna odluka - iskreno je priznao Kramarić, naglasivši obostrano poštovanje i uspjeh koji je postigao s klubom.

Velika ambicija: Glavni trener Dinama

Ipak, vrata Maksimira za njega nisu zauvijek zatvorena. Nakon što je odbacio mogućnost povratka kao igrač, otkrio je svoju dugoročnu ambiciju koja je izravno vezana za Dinamo.

- Jedino što mogu reći da ću se u Dinamo jednoga dana vratiti kao trener. Ne kao pomoćni, nego kao glavni trener - poručio je Kramarić.

Ova izjava jasno pokazuje da, unatoč svemu, i dalje osjeća povezanost s klubom u kojem je ponikao te da svoju nogometnu priču u budućnosti vidi na klupi, i to onoj najvažnijoj, glavnog stratega momčadi.

Rijeka mu je dala ono što Dinamo nije

Njegov stav prema povratku dodatno pojašnjava i komentar o HNL-u, gdje mu je, kako kaže, drago što je Rijeka osvojila naslov prvaka. Upravo mu je klub s Rujevice dao priliku koja mu je nedostajala u Dinamu.

- Drago mi je što je Rijeka prvak jer je meni dala odskočnu dasku koju nažalost nikad nisam dobio u Dinamu. Priča je to ispričana milijun puta i ne bih se volio na nju vraćati. Naravno da sam ja zagrebački dečko, ali eto, Rijeka je tu titulu zaslužila - kazao je, pohvalivši Riječane za krvav rad i poštenje.

Još mu 11 golova nedostaje do rekordera Davora Šukera, najboljeg strijelca reprezentacije. Perišiću fali devet.

- Znam da mi ne vjerujete, ali meni taj cilj nikad nije bio u glavi, niti će ikada biti. Iako, teoretski, Ivan i ja smo mu blizu. O Perijinim razmišljanjima ne mogu ništa reći, vjerojatno bi on to htio, ali ja ću iskreno reći da sam već prije par godina prihvatio drugačiju ulogu u reprezentaciji, i jednostavno kao osoba i kao igrač osjećam se jako dobro u toj momčadi, i to mi je zapravo bio najvažniji cilj. Kao i u Bundesligi, da probam što dulje uživati u nogometu. A broj golova me u ovom trenutku ne interesira.