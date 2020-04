Kramarić: Opet sam ozlijeđen! Sad me muče i koljeno i gležanj

Samo 1168 minuta odigrao je u Bundesligi ove sezone Andrej Kramarić. U 14 nastupa zabio je sedam golova. Naravno da bi mu brojke bile puno bolje da nije bila pehova s ozljedama. Propustio je početak sezone zbog operacije desnog koljena.

- Nikad u karijeri nisam imao ovoliko pehova s ozljedama. Ovu sezonu želim nekako privesti kraju i što prije je zaboraviti - kaže nam na početku razgovora napadač Hoffenheima.

Zbog operacije desnog koljena nije igrao u prvih sedam kola. Prvu je utakmicu odigrao tek u listopadu protiv Schalkea. Bilo je od Schalkea do Schalkea. S obzirom da je i posljednju utakmicu odigrao protiv momčadi iz Gelsenkirchena prije prekida Bundeslige zbog korona virusa.

- Mučilo me jako to desno koljeno, riješio sam taj problem operacijom, a onda par mjeseci kasnije opet novi problemi. Moji suigrači treniraju već nekoliko dana, a ja sam posljednjih mjesec dana na terapijama u prosjeku tri-četiri sata dnevno. Sad me boli lijevo koljeno i desni gležanj. Dakle, imam dva problema. Da se riješi jedan problem, onda ne bih mogao trenirati i igrati zbog drugog. Nije to toliko velika bol. Primjerice, u gležnju osjećam zatezanje, a to mi jako smeta. Valjda se i s koljenom i gležnjem mora dogoditi neki klik da sve sjedne na svoje mjesto - govori Kramarić.

Bundesliga bi se trebala nastaviti početkom svibnja, ali Andreju je zdravlje sad puno važnije.

- Suigrači treniraju u šest grupa po četiri. U različitim terminima. Da međusobno nemaju kontakta. Zasad u klubu nitko nije zaražen. Ja obavim svoje terapije i onda idem doma. Stanje je ovdje slično kao u Hrvatskoj što se tiče odredbi, ali oni su tek nedavno uveli da onaj tko dolazi ili se vraća u Njemačku, treba ići u izolaciju - rekao nam je Krama.

Euro je odgođen za godinu dana, a za njega je to dobra vijest. Pitanje je bi li uz probleme na obje noge, bio spreman za lipanj.

- Jedino je logično bilo da se Euro odgodi. To sam zbog svega što se događalo i očekivao. Meni je najvažnije da se oporavim. Ova sezona mi nije bila dobra zbog ozljeda, a i sve je čudno zbog ovoga oko korona virusa. Baš čudna sezona. Bundesliga će se vjerujem nastaviti, a nadam se da ću i ja biti spreman za još poneki nastup do kraja sezone - rekao je Kramarić.

Bundesliga bi se trebala nastaviti, ali bez gledatelja. Nijemci smatraju kako će za mjesec dana stanje biti puno bolje. Slično se očekuje i u drugim ligama u Europi. Pa i u Hrvatskoj. No, što ako se zarazi netko od nogometaša kad prvenstva krenu. Onda bi cijela momčad morala ići u karantenu. Plan je da se igra u svibnju, ali ne treba se čuditi da neke lige krenu tek u lipnju ili da se uopće ne igraju idućih mjeseci.