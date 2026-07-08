Kramarić se javio iz bolničkog kreveta. Operiran je nakon SP-a

Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu bila oslabljena za jednog od najboljih strijelaca u povijesti reprezentacije. Iako je tijekom turnira odigrao 70 minuta u tri utakmice, bilo je jasno kako Andrej Kramarić (34) nije onaj "pravi", a sad je jasno i zašto je imao tako reduciranu ulogu tijekom turnira.

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Naime, Kramarić je ovog tjedna operirao trbušni zid. Na društvenim mrežama objavio je fotku iz bolničkog kreveta, a Hoffenheim je potvrdio kako je prošao manji operativni zahvat. Kramarić bi se trebao normalno pridružiti pripremama Hoffenheima nakon godišnjeg odmora.

Foto: instagram

Kramarić je u utorak objavio i poruku za navijače nakon ispadanja sa SP-a.

- Bye, bye, Ameriko! Do sljedećeg puta... Šteta, moglo se puno više, ali nažalost to je nogomet i zato ga volimo. Hvala, Hrvatska, uvijek je ponos nositi sveti dres. A sad, da se upoznamo s onom poznatom, vratit ćemo se jači!