Kramarić: Vidite Ronalda i Lea Messija, kako bi tek bilo meni?

Andrej Kramarić (31) igra sedmu sezonu u Hoffenheimu, čiji je najbolji strijelac u Bundesligi sa 105 golova u 226 nastupa. Hrvatski nogometni reprezentativac solidno je ušao u novu sezonu s dva gola i dvije asistencije i drži četvrto mjesto na ljestvici.

Krama je prošlih sezona bio na meti Bayerna, Borussije Dortmund, Milana, no nije došlo do transfera, a Andrej je u razgovoru za SportBuzzer otkrio zašto je odlučio ostati u klubu i potpisati ugovor do 2025.

POGLEDAJTE VIDEO: Kramarić krstio sina i crkveno se vjenčao

- Poznato je da se moja obitelj i ja osjećamo vrlo ugodno u TSG-u i u regiji. Klub mi je kao velika obitelj i zajedno smo već puno postigli. Manji je, međutim, taj što je u prošlosti bilo dovoljno igrača koji su nakon promjene morali naučiti da korak u novi klub i novu sredinu može biti prilično težak - rekao je Kramarić i povukao zanimljivu usporedbu:

- Ako su Lionel Messi u Parizu i Cristiano Ronaldo u Manchesteru već imali problema s prilagodbom, onda bi takav korak sigurno bio još teži za "manje" igrače poput mene.

U karijeri je zabio 41 penal, a promašio ih sedam, uključujući zadnja dva protiv Bochuma i Mainza. Tko će pucati idući u Hoffenheimu, upitao ga je njemački novinar.

- Ja. Pod uvjetom da se osjećam dobro i ako budem u formi, haha - odgovorio je.

U nedjelju (19.30) očekuje ga svojevrsni derbi kola, okršaj protiv hita prvenstva Freiburga koji je drugi na ljestvici, bod iza vodećeg Union Berlina i bod ispred Bayerna, Hoffenheima i Dortmunda.

Hoffenheim je dobar dio prošle sezone držao plasman u Europu, ali ju je završio katastrofalno, s devet utakmica bez pobjede i pao na devetu poziciju. Stigao je novi trener Andre Breitenreiter, koji je Zürich vodio do naslova prvaka Švicarske. Kramariću je to već šesti šef struke otkako je u njemačkom klubu.

- Ne želim uspoređivati ​​trenere jedne s drugima. Puni smo samopouzdanja i točno znamo što moramo učiniti svake minute na terenu. Naravno, to nije samo njegova zasluga. Sada ćemo zajedno učiniti sve da se ništa ne promijeni - rekao je Kramarić.

Najčitaniji članci