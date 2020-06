Zabio je 100 od 100: Kramarić bolje i preciznije izvodi penale od Messija i Cristiana Ronalda

U mlađim kategorijama Dinama Andrej Kramarić znao je zabiti i 100 penala zaredom bez promašaja. U profesionalnoj karijeri zabija 86,5 posto, Cristiano Ronaldo 86,3, dok je Messi precizan u 77,6 posto

<p>Trenirao sam ga u pionirima Dinama i zaista je već u tim godinama odskakao talentom, iako je bio malo vrckast. Imao je sjajan udarac, vrhunsku tehniku, a kod penala je bio gotovo nepogrešiv, rekao je Krasnodar Rora, legenda Dinama i osvajač Kupa velesajamskih gradova 1967.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Andrejem Kramarićem</strong></p><p>Andrej Kramarić jedan je od najboljih izvođača penala u povijesti hrvatskog nogometa. Hladnokrvnost i nepogrešivost nije slučajna, Dok je bio u mlađim kategorijama Dinama, nakon svakog treninga u pucanju penala sudjelovali su svi igrači, a pobjednik je bio, logično, tko bi posljednji promašio. Andrej je uvijek ostao među posljednja dva igrača, a pobjeđivao je u 90 posto slučajeva. Jednom je pobijedio deset puta zaredom, a kako je za pobjedu morao izvesti deset penala, pogodio je uzastopno sto penala! E, to je brojka koja se rijetko viđa u nogometu.</p><p>- Nakon treninga smo kao relaksacijski element radili pucanje jedanaesteraca na ispadanje, a Andrej je često pobjeđivao. Pobjednici bi dobili stimulaciju u vidu oslobađanja od nekakvih treninga i vježbi - kaže Krasnodar Rora.</p><p>Jednom je za pobjedu trebao izvesti 16 penala, a Andrej je zabio svih 16. Svojom lukavošću i nepredvidljivošću izluđivao je golmane, a najsvježiji primjer je sa Svjetskog prvenstva u Rusiji, kad je izludio Kaspera Schmeichela, golmana Danske, toliko da je ovaj nasrnuo na suca Pitanu.</p><p>Ipak, udarac i tehniku kao dijete usadio mu je otac Josip, koji je, osim tehnike udarca, s njim trenirao varku u izvođenju, gdje je pobjednik u pucanju bio onaj koji je bio bolji u prosudbi ili varci u koju stranu ide lopta, a u koju golman, bez obzira na gol... Andrej je kasnije u karijeri toliko rijetko promašivao penale da se treneri mogu sjetiti tih rijetkih trenutaka.</p><p>- Sjećam se jednog turnira mlađih dobnih kategorija u Francuskoj na kojem je Andrej promašio penal. Vodili smo 2-0 protiv Anderlechta, suci su malo navlačili za njih pa su se Belgijci vratili na 2-2, a Kramarić je imao šansu zabiti penal za pobjedu. Nažalost, zapucao ga je, nije u tom trenutku mentalno bio pravi - rekao je Rora pa dodao:</p><p>- Jesam li se ljutio na njega? Ma kakvi, pa ja sam ga izabrao da puca, mogu se ljutiti jedino na sebe. Jedno je pucati jedanaesterac na treningu, a drugo na utakmici, psihološki element je tu ključan.</p><p>U cijeloj profesionalnoj karijeri Andrej je promašio samo pet penala. Pa kad je već tako, red je i da nabrojimo golmane kojima nije zabio iz penala. To su Goran Blažević, kao golman Hajduka, Antonio Ježina dok je bio u Istri, Orjan Nyland iz Ingolstadta, Simon Mignolet iz Liverpoola i Pavao Pervan iz Werdera. Znamo da vas zanima, pa smo i to izvadili, Cristiano Ronaldo je u karijeri promašio 23 penala, a Lionel Messi bio je neprecizan čak 26 puta. Odnosno, ako ćemo u postocima, Messi je bio precizan u 77, 6 posto, Cristiano Ronaldo u 86,3 posto slučajeva,a Andrej Kramarić u 86,5 posto.</p><p>Česta tema dječačkih razgovora je kome biste, da vam o tome ovisi posao ili dobitak od milijun eura, dali da za vas puca penal ili slobodno bacanje. U košarci je odgovor uglavnom Dražen Petrović, u nogometu je bio Robert Prosinečki.</p><p>- Ha, ne znam kome bih dao jer nema igrača koji nije promašio penal, takav ne postoji. U mojoj generaciji je Rudi Belin bio izvrstan u penalima, pa je čak i on znao promašiti - kaže Rora.</p><p>Naravno, promašio je i Roberto Baggio u finalu Svjetskog prvenstva 1994. u Sjedinjenim Državama i donio Brazilcima naslov prvaka. A Baggio je bio jedan od najboljih svjetskih igrača. Promašio je i Robert Prosinečki u derbiju protiv Hajduka na Poljudu, kad mu je obranio Tonči Gabrić. No ako ćemo gledati postotak, Krama je odličan izbor u bilo kojem trenutku.</p><p>I zato, ako će Hrvatska na Europskom prvenstvu sljedeće godine doći u raspucavanje, kao što je bila prije dvije godine u Rusiji, kad Andrej uzme loptu, budite mirni. Jer je i on miran i staložen. Vjerojatno će lopta u jednu, golman u drugu stranu. Kao što je protiv Danske u lijevu stranu krenuo Schmeichel, a lopta u desnu. Pa je okrivio suca Pitanu...</p>