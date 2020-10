Kramarićeve muke: Prvo desno, onda lijevo koljeno i gležanj, a sad mišić, terapije i tablete...

Muči me aduktor, prepona i neki živac, bio sam na terapijama, pijem neke table, bolje je malo, protiv Švedske bih trebao biti na klupi, rekao nam je Andrej Kramarić, vodeći strijelac Bundeslige sa šest golova

<p>Zbog operacije desnog koljena na početku prošle sezone nije igrao u prvih sedam kola. Prvu je utakmicu odigrao tek u listopadu 2019. protiv Schalkea. </p><p>- Mučilo me jako to desno koljeno, riješio sam taj problem operacijom, a onda par mjeseci kasnije opet novi problemi. Moji suigrači treniraju već nekoliko dana, a ja sam posljednjih mjesec dana na terapijama u prosjeku tri-četiri sata dnevno. Sad me boli lijevo koljeno i desni gležanj. Dakle, imam dva problema. Da se riješi jedan problem, onda ne bih mogao trenirati i igrati zbog drugog. Nije to toliko velika bol. Primjerice, u gležnju osjećam zatezanje, a to mi jako smeta. Valjda se i s koljenom i gležnjem mora dogoditi neki klik da sve sjedne na svoje mjesto - riječi su ovo <strong>Andreja Kramarića </strong>iz travnja ove godine, kad je bila pauza zbog korona virusa.</p><p>Tjednima je bio na terapijama, a onda se napokon vratio na travnjak u samoj završnici sezone. Borussiji je u Dortmundu zabio četiri komada u posljednjem kolu <strong>Bundeslige,</strong> a i ovu je sezonu počeo na sjajan način. Šest golova u tri kola, vodeći je strijelac ispred <strong>Roberta Lewandowskog</strong>, koji ima pet.</p><p>Sve je Krami išlo sjajno na početku sezone, a onda je protiv Švicarske završio na tribinama. Činilo se kako ga Zlatko Dalić čuva za Švedsku i Francusku, ali Andrej je na tribinama bio zbog ozljede.</p><p>- Muči me aduktor, prepona i neki živac, bio sam na terapijama, pijem neke tablete, bolje je malo, protiv Švedske bih trebao biti na klupi - rekao nam je uoči utakmice Andrej Kramarić.</p><p>Zlatko Dalić nam je jučer rekao kako će Andrej sam odlučiti hoće li igrati, ali očito je da mu stanje nije bilo. Ovih je dana malo trenirao s momčadi, a malo odvojeno. Protiv Šveđana će biti na klupi, vjerojatno neće ulaziti u igru, a ako stanje bude još bolje, onda bi u srijedu protiv Francuske mogao i zaigrati.</p><p>Prvo desno, onda lijevo koljeno i gležanj, a sad mišić, terapije i tablete... Krama muku muči s ozljedama u posljednjih godinu dana. Valjda neće biti više pehova u nastavku sezone. </p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S KRAMARIĆEM:</strong></p><p> </p><p> </p>