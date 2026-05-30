VIDEO Kraska dobio Truščeka. Hrvatu je pukao nos, a Poljak je uvijek bio korak ispred 'Terrora'

Hrvatski borac Ivica 'Terror' Trušček (46-40) u sklopu FNC 31 spektakla welterweight kategorije borio se protiv Poljaka Kamila Kraske (15-3). Legenda hrvatske MMA scene i jedan od najdugovječnijih boraca u prvoj borbi večeri za titulu nije mogao previše i Poljak je nakon nepune dvije runde slavio nakon što je sudac bio primoran prekinuti borbu.

U prvoj rundi Trušček je prvi probao rušenje, ali nije uspio. Iznenadio je sve prisutne s obzirom da je otvorio borbu u lijevom gardu. Na podu je probao Poljak 'giljotinu', a Trušček je počeo obilno krvariti iz nosa iz prethodnog lijevog direkta Kraske. Kraska je bio korak ispred na parteru i dominirao kroz cijelu prvu rundu.

Druga runda je počela slično kao i prva s time da je Poljak opet krenuo bolje, a Trušček agresivnije što mu se nije isplatilo. Opet je probao giljotinu Kraska i omogućio si nekoliko udaraca laktom prema Hrvatu. Tu je napravio veliku prednost, a od onda je Trušček jednostavno izgubio snagu i koncentraciju. U prvoj i drugoj rundi Poljak je bio korak ispred i zasluženo dobio obje te završio meč na koncu druge runde.