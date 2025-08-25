Krčmar i Biškupić prvaci Europe u parovima! U finalu su slavili protiv dobro poznatih imena

Nakon vrhunskog početka i dvije europske titule u singlu, dominantno izdanje hrvatskih pikadista nastavilo se u parovima. Europsko prvenstvo u Sloveniji naši su predstavnici počeli na najbolji mogući način, zlatnim medaljama u disciplini cricket - Boris Krčmar bio je najbolji u muškoj a Marina Letica u ženskoj konkurenciji. Natjecanje je nastavljeno u drugim disciplinama.

Najbolji hrvatski pikadist Boris Krčmar i njegov partner Dean Biškupić bili su najbolji u konkurenciji parova. Ta je pobjeda još veća kad se zna da su u finalu pobijedili ugledni austrijsko-španjolski par Rowby-John Rodriguez i Jose Justicia. Oba su se pikadista svojedobno natjecala s Krčmarom na najvećoj svjetskoj sceni u PDC-ju, a sva trojica nadaju se da će se iduće sezone ponovno naći među elitom.

Žetvu hrvatskih medalja nastavile su i predstavnice u konkurenciji ženskih parova. Marina Letica i Josipa Brzić natjecanje su završile na trećemu mjestu i uzele brončanu medalju u konkurenciji 88 ekipa. Dva je odličja Hrvatska uzela i u konkurenciji Triple Mix. Srebrni su bili Nadja Serdarević, Pero Ljubić i Ivica Cavrić, a treći su bili Josipa Brzić, Romeo Grbavac i Danijel Kužić. Od 257 natjecatelja u singlu drugi je bio Romeo Grbavac.