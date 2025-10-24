Kreće borba za elitu: Hrvatski ragbijaši putuju u Švedsku na veliki okršaj u Trophy diviziji

Hrvatska ragbijaška reprezentacija ponovo je u akciji. Izabranici izbornika Anthonyja Poše kreću svoju put u drugom razredu europskog ragbija, Trophy diviziji, u kojoj će se s još pet reprezentacija boriti za ulazak u Championship diviziju, najelitniji rang ragbija u Europi. Već je prva utakmica veliki ispit za hrvatske ragbijaše jer putuju na sjever Europe.

Zagreb: Pobjedom nad Litvom hrvatski ragbijaši osigurali ostanak u Trophy diviziji europskog Kupa nacija | Foto: Marko Juric/PIXSELL

Hrvatski ragbijaši će Trophy diviziju otvoriti gostovanjem u Švedskoj, u gradu Trelleborgu kojeg zovu "grad palmi", nedaleko Malmöa, gdje će dva dana ranije Dinamo pokušati osvojiti tri boda u Europskoj ligi. Reprezentacija se ovaj tjedan okupila u Zagrebu i odradila nekoliko treninga, a u Švedsku putuje u jakom sastavu, ali nekoliko igrača ipak nedostaje zbog ozljeda. Hrvatsku će predvoditi kapetan Nikola Pavlović, uz iskustvo Marka Grcića i Jasona Newtona, a tu je i mlada nada Niko Vranešević.

- U posljednja smo dva ciklusa bili egal sa Šveđanima, sad ćemo vidjeti. Idemo u bitku, a zatim ćemo svim silama napasti Dansku, koju moramo pobijediti kako bismo izbjegli ispadanje. Sigurno ćemo u svakom susretu dati sve od sebe. Puno je mlađih igrača i drugačije je igrati jer u hrvatskoj ligi neke pogreške suparnici ne kazne, ovdje vam neće oprostiti. Ali ima mladih momaka, ne bojim se za naš ragbi - rekao je Nikola Pavlović.

U Trophy diviziji natječe se šest reprezentacija. Ona koja završi na prvom mjestu kvalificirat će se za Championship diviziju, a zadnja ispada u Conference diviziju. Prošle sezone Hrvatska je igrala protiv Poljske, Švedske, Češke, Litve i Luksemburga te je završila na četvrtom mjestu s jednom pobjedom (protiv Litve), jednim neriješenim rezultatom (s Luksemburgom) te tri poraza. Time su naši ragbijaši ostali u Trophy diviziji i ove će godine pokušati stići do elitnog razreda.

Ove sezone Hrvatska u skupini igra sa Švedskom, Češkom, Litvom, Poljskom i Danskom. Utakmice protiv Švedske i Litve igrat će u gostima, dok će u Hrvatskoj dočekati Dansku, Češku i Poljsku. Utakmica protiv Švedske igra se u subotu, 25. listopada, u Trelleborgu, s početkom u 14 sati. Nakon toga hrvatski ragbijaši 31. listopada u Makarskoj dočekuju Dansku te 8. studenog Češku u Splitu čime će zatvoriti prvi dio natjecanja.

Ovo je popis igrača koje izbornik Poša vodi u Švedsku: Dan Mauu (NZ), Krešo Čorić (Nada), Martin Altamarino (Makarska), Marin Muzina (Lokomotiva), Tomislav Stipić (Mladost), Franko Tomić (England), Marko Buljac (Mladost), Karlo Delo (Nada), Marko Livaić (Zagreb), Andrija Galić (Mladost), Dominik Derek (Nada), Luka Sikilić (Zagreb), Jan Vlašić (Mladost), Niko Vranešević (Zagreb), Jason Newton (SA), Luka Prološić (Sinj), Marko Grcić (Sinj), Vinko Rudić (Nada), Matej Buljanović (Mladost), Niko Pavlović (Sinj), Petar Marinović (Mladost), Ivano Šojić (Zagreb), Roko Hrgić (Nada).