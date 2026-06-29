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U19

Kreće Europsko prvenstvo. Otvaramo protiv Ukrajinaca

Piše Filip Sulimanec,
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Kreće Europsko prvenstvo. Otvaramo protiv Ukrajinaca
Susret U-19 reprezentacija Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska se nalazi u skupini B, koju su proglasili 'Skupinom smrti'. Osim Ukrajine tu su i Italija i Srbija

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U sjeni Mundijala u Sjevernoj Americi, počelo je Europsko prvenstvo do 19 godina. Igra se od 28.6 do 11.7 u Walesu. Momčad Siniše Oreščanina svoj put do prvaka Europe počinje protiv Ukrajine s početkom u 21:00 sat po hrvatskom vremenu. Dvoboj će se odigrati na stadionu Nantporth u velškom gradu Bangor, a suparnik je neugodna reprezentacija Ukrajine pod vodstvom izbornika Mihajlenka.

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Hrvatska se nalazi u skupini B, koju su proglasili 'Skupinom smrti'. Osim Ukrajine tu su i Italija i Srbija. Nakon ogleda s Ukrajinom, Hrvatsku očekuje dvoboj protiv Italije, koji je na rasporedu u četvrtak, 2. srpnja u 16:00 sati. Posljednju i potencijalno odlučujuću utakmicu grupne faze naši će mladići odigrati protiv Srbije u nedjelju, 5. srpnja, s početkom u 18:00 sati.

Utakmice možete gledati na RTL2 i platformi Voyo. 

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