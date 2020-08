Kreće najveći borilački spektakl u regiji: Kamere će pratiti borce i iza kulisa, najboljeg čeka KSW!

Nakon uspješne treće priredbe, FNC ne staje. Hrvatska MMA promocija u usponu pripremila je u suradnji s 24 sata spektakl u kojem će sudjelovati borci iz regije u lovu na ugovor s KSW-om. A kamere će ih pratiti posvuda

<p>Nakon suradnje na trećoj priredbi <strong>Fight Nation Championshipa</strong>, 24sata i hrvatska MMA promocija nastavljaju dalje i na Vaše ekrane donose nešto dosad neviđeno na ovim prostorima! Borci s prostora bivše Jugoslavije naveliko se spremaju za <strong>Armagedon</strong>, borilački spektakl u kojem će glavna nagrada biti vrijedan ugovor s poljskim <strong>KSW</strong>-om, dok će pobjednici po kategorijama dobiti ugovor na tri borbe u FNC-u! A vi ćete ne samo borbe, već i sve ono što prethodi minutama u kavezu ekskluzivno moći pratiti na YouTube kanalu i portalu 24 sata.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Na trening s Ivanom Erslanom</strong></p><p>O čemu se točno radi? Riječ je o turnirskom natjecanju na koje stižu najperspektivniji mladi borci Balkana, a cijeli će program ovog prestižnog natjecanja trajati čak osam tjedana. Borci su raspoređeni u četiri težinske kategorije (66kg, 70kg, 77kg i 84kg), od perolake do srednje. Hrvatski 'Dana White' <strong>Dražen Forgač </strong>je sa partnerima <strong>Bobom Bermanom</strong> i <strong>Narcisom Mujkićem</strong> još jednom oplemenio ne samo hrvatsku, već i regionalnu MMA scenu.</p><p>Ovaj format natjecanja, ali i samog showa, promijenit će živote boraca koji će sad kroz cijeli proces priprema za borbu prolaziti uz kamere te će javnost moći vidjeti koliko je truda i rada potrebno da bi, neki put, borbu završili u par sekundi ili isto tako izgubili za toliko vremena. Od boraca iz regije do naslova prvaka Armagedona put neće biti lak, ali onome koji dođe do trona, više ništa neće biti isto.</p><p> </p><p>Da bi postao Armagedon prvak, borac mora pobijediti na tri borbe, a svi prvaci će dobiti novčanu nagradu, ali i veliku priliku - ugovor na tri borbe s FNC-om za 2021. godinu. A u igri je i titula 'najboljeg od najboljih' koji će dobiti životnu priliku - ugovor s vodećom europskom MMA organizacijom, poljskim KSW-om.</p><p>A posebnost ovog turnira je i specijalni '<strong>Armagedon Show</strong>', emisija koju ćemo emitirati nakon svake runde natjecanja, a u kojoj ćete moći pobliže upoznati natjecatelje te njihov život izvan dvorane, ali i vidjeti kako izgleda priprema za borbu u svim segmentima - od treninga, prehrane, svakodnevnih prepreka pa sve do skidanja kilograma i ulaska u kavez.</p><p>Prikazat ćemo onu stranu života boraca koja kreće kada se svjetla reflektora ugase, kad na vidjelo izađu sve njihove želje, ali i strahovi. Pripremite se na dva mjeseca adrenalina, zabave, emocija i uzbuđenja. Pripremite se za Armagedon!</p><p><strong>Kategorija do 66 kg:</strong></p><p><strong>Kategorija do 70 kg:</strong></p><p><strong>Kategorija do 77 kg:</strong></p><p><strong>Kategorija do 84 kg:</strong></p>