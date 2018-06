Island šokirao Argentinu! Leo Messi fulao penal za pobjedu

U prvoj utakmici D skupine Svjetskog prvenstva u Moskvi su nogometaši Argentine i Islanda odigrali 1-1 (1-1).

Islanđani su iznenađujuće uzeli bod velikom favoritu Argentini u utakmici koja će se pamtiti po promašenom penala Lea Messija u 65. minuti, kojeg je obranio junak utakmice, islandski vratar Hannes Halldarsson.

Za Argentince je strijelac bio Sergio Aguero (19), dok je za Island povijesni prvi gol na svjetskim prvenstvima postigao Alfred Finnbogasson (23).

Islandu je ovo bila prva utamica na svjetskim prvenstvima te su s 332,000 žitelja postali najmanja država koja je ikad nastupila na Mundijalu, srušivši rekord Trinidada i Tobaga. Islanđani su nastavili svoj fenomenalni niz s EURA 2016. gdje su bili najveće iznenađenje, a protiv Argentine su uspjeli ostati neporaženi zahvaljujući odličnoj i fanatičnoj obrani, ali i promašajima Lea Messija, koji nije imao svoj dan. Argentincima je bilo uzalud 26 udaraca prema golu i 75 posto posjeda lopte.

U 8. minuti Tagliafico je glavom nakon slobodnog udarca Messija poslao tik do desne stative, a u 10. minuti Bjarnarson propušta veliku priliku nakon pogreške argentinske obrane. Lopta je došla do do dugokosog Islanđanina koji iz blizine, posve neometan, šalje loptu pored gola. U 17. minuti Messi je uputio prvi udarac na ovom prvenstvu, a vratar Halldarsson je bio priseban.

U 19. minuti Argentinci su poveli nakon što je Rojo uputio slabašan udarac koji je ukrotio Aguero, oslobodio se čuvara i neobranjivo s desetak metara pogodio gornji kut islandskog gola. Island je uspio brzo izjednačiti - u 23. minuti ponovno argentinska obrana nije uspjela očistiti opasnost, s desne strane je Sigurdsson nabacio, a vratar Caballero kratko odbio, točno na nogu Finnbogasonu koji s lakoćom postiže povijesni, prvi islandski gol na svjetskim prvenstvima. Do kraja poluvremena Argentina je napadala, ali je pravu priliku imao Island, u 45. minuti Finnbogason je uputio precizan prizeman šut u lijevi kut, a vratar Caballero je vršcima prstiju odbio i spriječio gol.

U 63. minuti branič Islanda Magnusson neoprezno ruši Mezu, a poljski sudac opravdano dosuđuje penal za Argentinu. No, udarac Messija s bijele točke "pročitao" je golman Halldarsson, pogodio je stranu i argentinski čarobnjak je ostao bez prvijenca na ovom Mundijalu. Opsada islandskog gola se nastavila, već vidno nervozni Messi upropastio je i dva slobodna udarca s 20-tak metara, a najbliže je golu bio u 81. minuti kada pucao tik pored desne stative.

U 84. minuti je izbornik Sampaoli ubacio i Higuaina, stavljajući sve svoje karte na napad, a tri minute kasnije islandski junak Halldarsson brani opasni udarac Pavona iskosa. U 92. minuti Messi ponovno promašuje, a u posljednim sekundama veznjak Barcelone ne iskorištava još jedan slobodni udarac s 20 metara.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.