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KRAJ JE BLIZU?

Kreće operacija Livaković! Evo kad je ključni sastanak: 'Da bude jasno, Dinamo je opcija'

Piše Hrvoje Tironi, Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Kreće operacija Livaković! Evo kad je ključni sastanak: 'Da bude jasno, Dinamo je opcija'
Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Livakovićev povratak u Dinamo ulazi u ključnu fazu: Njegov agent odlazi u Tursku na pregovore te bi se uskoro trebala završiti saga koja traje jako dugo

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Dinamo je na kraju odigrao neriješeno protiv Thuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka (1-1). Nije to bila bajna predstava "modrih" koji su se napromašivali, ali radili i dosta grešaka. Nakon loše reakcije Ivana Filipovića kod vodstva Thuna opet je izašlo na vrh goruće pitanje, a to je što će biti s Dominikom Livakovićem? Ipak, uskoro bi moglo doći do rješenja situacije.

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U Istanbulu će se u četvrtak održati važan sastanak između Andyja Bare i čelnika Fenerbahčea. Poznati hrvatski agent zaputit će se prema Turskoj kao predstavnik Dominika Livakovića, koji je i dalje velika želja Dinama. Bara će tijekom dana pokušati smekšati Turke, dogovoriti povratak hrvatske reprezentativne “jedinice” u Dinamo. Ta bi priča koštala “modre” 3-4 milijuna eura. Doznajemo kako posao u četvrtak neće biti službeno završen, već će tek započeti pregovori.

- Da bude jasno, Livakoviću je opcija Dinamo! Ali ne znamo što se sve Feneru nudi s drugih strana, sve ćemo vidjeti u četvrtak - rekao je Bara za Sportske novosti.

Turski mediji su pisali kako su Dinamo i Fenerbahče sve dogovorili oko Livakovića, ali u tome nema istine. Tek će nakon posjeta Bare Istanbulu biti jasnija budućnost hrvatske "jedinice". U Dinamu se nadaju da će napokon saga završiti i da će pitanje golmana napokon biti riješeno.

Što se tiče ostalih pojačanja, zapelo je u dovođenju mladog francuskog krila Noaha Nsokija, piše Davorin Olivari za Sportske novosti. Igrač i maksimirski klub dogovorili su uvjete, ali je problem dogovor klubova oko cijene. Navodi se kako PSG traži 1,5 milijuna eura i 20 posto od idućeg transfera na što Dinamo ne pristaje. Ipak, "modri" nisu odustali te će se pregovori nastaviti. 

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Komentari 17
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