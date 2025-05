Kreće prodaja ulaznica za sudar Hrvatske i Češke! Evo detalja

Hrvatska nogometna reprezentacija jedina u skupini L kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. još nije odigrala niti jednu utakmicu zbog nastupa u Ligi nacija. Češka, Crna Gora, Farski Otoci i Gibraltar odigrali su po dvije, uskoro će i 'vatreni' u nove izazove.

Izabranici Zlatka Dalića prvi susret kvalifikacija igraju 6. lipnja protiv Gibraltara na neutralnom terenu, na stadionu Algarve u Portugalu gdje Gibraltar privremeno igra domaće reprezentativne susrete.

'Vatreni' tri dana kasnije, 9. lipnja, igraju drugi susret kvalifikacija, a suparnik će biti trenutni lider naše kvalifikacijske skupine Češka. Česi stižu na gostovanje na Opus Arenu u susretu koji se igra od 20.45 sati.

U ponedjeljak 19. svibnja započinje prodaja ulaznica za susret Hrvatske i Češke u Osijeku, a ona će biti organizirana putem HNS-ova portala za ulaznice. Karte će se moći kupiti i na odabranim Petrolovim benzinskim crpkama, a prodaja počinje na isti dan 19. svibnja u 14 sati.

Cijene ulaznica za Hrvatska - Češka:

Pretprodaja ulaznica od 19. svibnja do 8. lipnja isključivo putem interneta:

kategorija (Zapad sredina i Istok sredina): 50 € kategorija (Zapad bočno i Istok bočno): 40 € kategorija (Sjever i Jug): 25 €

U slučaju da se ranije sve ulaznice ne rasprodaju, cijene na dan utakmice (9. lipnja) isključivo putem interneta:

kategorija (Zapad sredina i Istok sredina): 55 € kategorija (Zapad bočno i Istok bočno): 45 € kategorija (Sjever i Jug): 30 €

Odabrane benzinske crpke

Ulaznice će se fizički moći kupiti na sljedećim benzinskim crpkama u Osijeku:

Osijek, PM Strossmayerova sjever, Josipa Jurja Strossmayera 356

Osijek, PM Divaltova, Ulica kneza Trpimira 18A

Osijek, PM Mandićeva, Ulica svetog Leopolda Bogdana Mandića 20

Od ove godine, osim novog, moderniziranog sučelja za prodaju ulaznica, HNS je uveo još jednu bitnu novost kojom je kupovina ulaznica sada jednostavnija i modernija. Sve ulaznice se nalaze isključivo u novoj HNS-ovoj aplikaciji za mobilne telefone, te više nema potrebe za ispisivanjem ulaznica. Kupovina se i dalje obavlja na HNS-ovom portalu za ulaznice, ali ćete sada, umjesto ispisivanja, ulaznice preuzeti u mobilnoj aplikaciji, s kojom ćete ući na stadion. Opcija ispisivanja ulaznica kod kuće ("print at home") više nije dostupna. Sve informacije o načinu i vremenu preuzimanja ulaznica unutar svoje mobilne aplikacije dobit će svi kupci nekoliko dana prije utakmice, putem e-pošte prijavljene kod kupovine ulaznica.

Bitne informacije o kupovini ulaznica

Pravo na kupovinu ulaznica imaju isključivo državljani Republike Hrvatske, bez obzira na adresu prebivališta, uz popunu traženih osobnih podataka. Jedna osoba može kupiti najviše četiri (4) ulaznice. Osim svojih podataka, kupac unosi i podatke o drugim navijačima za koje kupuje ulaznice. Sada kod unosa osobnih podataka kod svake osobe trebati unijeti još i e-mail adresu na koju će biti vezana mobilna aplikacija na koju će se dostaviti mobilna ulaznica. Najbolje je da svatko ima ulaznicu na svome mobitelu i da se kod svake osobe unese njegova e-mail adresa, a za one osobe koje nemaju e-mail adresu ili koje nemaju mobilne telefone na koji mogu preuzeti aplikaciju treba upisati e-mail adresu nekoga tko će s tom osobom ući na stadion i onda kod sebe imati ulaznicu za sebe i za tu osobu.

Tijekom subote, 17. svibnja najvjerniji navijači s najviše dolazaka na utakmice reprezentacije u proteklih pet godina mailom su dobili obavijest o 24-satnom pravu prvokupa ulaznica temeljem ostvarenih bodova u Programu vjernosti i to prema sljedećim kriterijima:

- po četiri ulaznice prvih 22 navijača s 25 i više ulaznica u Programu vjernosti,

- po tri ulaznice svi od 23. do 50. mjesta u Programu vjernosti, koji imaju od 21 do 24 ulaznice,

- po dvije ulaznice svi od 51. do 102. mjesta u Programu vjernosti, koji imaju od 18 do 20 ulaznica,

- po jednu ulaznicu svi od 103. do 1036. mjesta u Programu vjernosti, koji imaju od 7 do 17 ulaznica.