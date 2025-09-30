Kreće prodaja ulaznica za utakmicu Hrvatske u Varaždinu. Zbog kazne je manji kapacitet...

Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo započele su za Hrvatsku kao iz snova. Posljednja pobjeda protiv Crne Gore (4-0) pokazala je kako bi, na što i nismo baš naviknuli, 'vatreni' mogli bez stresa i neizvjesnosti izboriti Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Često smo čekali do posljednjeg kola pa proživljavali dramu, no ove kvalifikacije drugačije su od ostalih. Vatreni su u prva četiri kola, s gol razlikom 17-1, pokazali svima klasu i kvalitetu i koliko odskaču od ostatka skupine.

Pokretanje videa... 05:26 Baturina i Fruk nakon Farskih Otoka | Video: HNS

Naši reprezentativci opet su u akciji od sljedećeg tjedna i imaju priliku praktički osigurati plasman na Svjetsko prvenstvo. Ključnu utakmicu igraju 9. listopada u Pragu protiv Češke (20.45), glavnog konkurenta za prvo mjesto u skupini, a tri dana kasnije izabranici Zlatka Dalića ugostit će Gibraltar u Varaždinu (20.45). Prodaja ulaznica za taj susret kreće od srijede, 1. listopada i trajat će, što će ovisiti o raspoloživosti ulaznica, do 10. listopada.

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U prodaji neće biti puni kapacitet varaždinskog stadiona jer je Uefa kaznila HNS zbog diskriminatorno ponašanje dijela navijača na utakmici Hrvatska - Crna Gora koja je 8. rujna odigrana u Zagrebu te je dužan platiti 30.000 švicarskih franaka i sljedeću utakmicu pod okriljem Fife odigrati s ograničenim brojem gledatelja. Tijekom utakmice na koju se odnosi navedena sankcija (Hrvatska - Gibraltar u Varaždinu), HNS je dužan zatvoriti najmanje 15 posto dostupnih sjedećih mjesta, pri čemu se zatvaranje prvenstveno mora provesti na tribinama iza golova.

Alternativno, tih 15 posto moguće je popuniti posebnim grupama te će Hrvatski nogometni savez od Fife zatražiti dopuštenje da taj dio tribine popuni djecom do 14 godina iz nogometnih škola Varaždinske županije.

Priopćenje HNS-a prenosimo u cijelosti:

Prodaja ulaznica bit će organizirana putem interneta na HNS-ovom portalu za ulaznice te na odabranim Petrolovim benzinskim crpkama.

Cijene ulaznica za utakmicu Hrvatska - Gibraltar na Gradskom stadionu u Varaždinu:

Pretprodaja ulaznica od 1. do 11. listopada isključivo putem interneta:

Zapad: 50 €

Istok: 40 €

U slučaju da se ranije sve ulaznice ne rasprodaju, cijene na dan utakmice (12. listopada) isključivo putem interneta:

Zapad: 55 €

Istok: 45 €

Od ove godine, osim novog, moderniziranog sučelja za prodaju ulaznica, HNS je uveo još jednu bitnu novost kojom je kupovina ulaznica sada jednostavnija i modernija. Sve ulaznice se nalaze isključivo u novoj HNS-ovoj aplikaciji za mobilne telefone, te više nema potrebe za ispisivanjem ulaznica. Kupovina se i dalje obavlja na HNS-ovom portalu za ulaznice, ali ćete sada, umjesto ispisivanja, ulaznice preuzeti u mobilnoj aplikaciji, s kojom ćete ući na stadion. Opcija ispisivanja ulaznica kod kuće ("print at home") više nije dostupna. Sve informacije o načinu i vremenu preuzimanja ulaznica unutar svoje mobilne aplikacije dobit će svi kupci nekoliko dana prije utakmice, putem e-pošte prijavljene kod kupovine ulaznica.

Atmosfera na tribinama tijekom susreta Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Pravo na kupovinu ulaznica imaju isključivo državljani Republike Hrvatske, bez obzira na adresu prebivališta, uz popunu traženih osobnih podataka. Jedna osoba može kupiti najviše četiri (4) ulaznice. Osim svojih podataka, kupac unosi i podatke o drugim navijačima za koje kupuje ulaznice. Kod unosa osobnih podataka kod svake osobe trebati unijeti još i e-mail adresu na koju će biti vezana mobilna aplikacija na koju će se dostaviti mobilna ulaznica. Najbolje je da svatko ima ulaznicu na svome mobitelu i da se kod svake osobe unese njegova e-mail adresa, a za one osobe koje nemaju e-mail adresu ili koje nemaju mobilne telefone na koji mogu preuzeti aplikaciju treba upisati e-mail adresu nekoga tko će s tom osobom ući na stadion i onda kod sebe imati ulaznicu za sebe i za tu osobu.

Ulaznice za utakmicu Hrvatska - Gibraltar moći će se kupiti i na sljedećih pet lokacija Petrolovih benzinskih crpki u Varaždinu i okolici:

- Petrol Varaždin, Koprivnička ulica 12;

- Petrol Varaždin, Gospodarska ulica 29 B;

- Petrol Varaždin, Optujska ulica 106;

- Petrol Bartolovec, Varaždinska ulica 76, Bartolovec, općina Trnovec Bartolovečki;

- Petrol Pušćine, Čakovečka ulica 150 A, Pušćine, općina Nedelišće.

Prodaja ulaznica putem interneta kreće tijekom dana u srijedu, 1. listopada, a prodaja na Petrolovim lokacijama počinje u srijedu, 1. listopada u 14:00 sati. Kupci ulaznica na Petrolovim prodajnim mjestima će dobiti potvrdu o kupovini ulaznica i uputu kako će dobiti ulaznice. To uključuje obvezno skeniranje QR koda s potvrde o kupovini te unos e-mail adrese na koju žele primiti ulaznice, nakon čega je e-mail potrebno verificirati klikom na odgovarajuću poveznicu u e-mailu.

Nogometaši Hrvatske slave pobjedu 4:0 nad Crnom Gorom | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Rok za kupnju ulaznica traje do početka utakmice ili do rasprodaje svih raspoloživih ulaznica. Ulaznice će putem interneta biti dostupne na portalu za ulaznice, gdje možete pronaći detaljne informacije o prodaji ulaznica i načinima plaćanja.

Hrvatski nogometni savez naglašava da će na utakmici u Varaždinu zaštitarska služba dosljedno i striktno kontrolirati i uspoređivati osobne podatke s podacima na ulaznici te će na stadion moći ući samo osobe s usklađenim podacima. Stoga upozoravamo navijače da ne kupuju ulaznice na "crnom tržištu" s tuđim podacima na ulaznici. Sve ulaznice koje se pronađu na "crnom tržištu" HNS će uz pomoć policije poništiti, a preprodavače prijaviti nadležnim institucijama. Pojedinci s takvim ulaznicama neće moći ući na stadion, a Savez za iste neće refundirati vrijednost ulaznice.

Sukladno sigurnosnim protokolima, neće biti dozvoljeno unošenje i postavljanje transparenata i zastava većih od standardne dimenzije 2x1 metar.

HNS će u krugu stadiona organizirati zonu za navijače kako bi navijači na vrijeme prošli kontrole na ulazu te ušli na stadion izbjegavajući gužve u posljednji trenutak.

Tijekom utorka, 30. rujna najvjerniji navijači s najviše dolazaka na utakmice reprezentacije u proteklih pet godina mailom su dobili obavijest o 24-satnom pravu prvokupa ulaznica temeljem ostvarenih bodova u Programu vjernosti i to prema sljedećim kriterijima:

- po dvije ulaznice prvih 39 navijača s 26 i više bodova u Programu vjernosti,

- po jednu ulaznicu svi od 40. do 471. mjesta u Programu vjernosti, koji imaju od 13 do 25 bodova.