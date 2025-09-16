Kreće projekt stadiona u Splitu! Gradonačelnik je otkrio detalje: 'Odlučivat će na referendumu'

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta najavio je u utorak izradu studije izvodljivosti za nogometni stadion Poljud, kojom će se analizirati tri varijante budućnosti Hajdukova stadiona - rekonstrukcija Poljuda, izgradnja novog stadiona na Brodarici i gradnja na poljudskoj lokaciji.

- Riječ je o važnom projektu za grad i širu zajednicu. Do sada je bilo mnogo parcijalnih informacija, a cilj nam je izraditi cjeloviti dokument koji će biti dostupan javnosti i jasno prikazati sve opcije te njihove financijske i funkcionalne implikacije - izjavio je Šuta.

Izradu studije dobila je splitska tvrtka UHY Savjetovanje d.o.o., čiji je direktor Krešimir Budiša, bivši savjetnik nekadašnjeg gradonačelnika Andre Krstulovića Opare.

- Cijelo sam vrijeme zagovarao izradu studije koja će prikazati varijantna rješenja, kako bi se znalo koliko što košta i da to javnost zna - rekao je Šuta.

Studija će jasno prikazati troškove i prednosti svake od varijanti, uključujući financijski aspekt, poput cijene izgradnje po sjedalu. Po Šutinim riječima, jedna stolica na tržištu stoji između 4000 i 5000 eura, a za stadion kapaciteta 30.000 mjesta to bi značilo investiciju od oko 150 milijuna eura.

Naglasio je važnost transparentnosti i uključivanja svih dionika u proces odlučivanja.

- Želimo uključiti Hajduk, sve klupske ustanove i korisnike terena, kako bismo dobili kvalitetan dokument i širu raspravu. Sva rješenja bit će predstavljena javnosti, a planiramo i savjetodavni referendum kako bi građani mogli dati svoje mišljenje o budućnosti stadiona - rekao je Šuta.

storyeditor/2025-08-07/643923.jpg | Foto: Zvonimir Barišin/PIXSELL

Studija će obraditi dvije glavne skupine - klub i građane

Budiša je pojasnio da će studija obuhvatiti osnovnu sanaciju i energetsku obnovu Poljuda, izgradnju novog stadiona na Brodarici te rekonstrukciju Poljuda s mogućnošću privremenog premještaja utakmica u Park mladeži, uz financijske projekcije i procjene potencijalnih prihoda i troškova za Grad i klub.

- Studija će obraditi dvije glavne skupine. Klub, kojemu treba prikazati što pojedina varijanta donosi u smislu prihoda i korištenja stadiona, te građane i Grad Split kao financijere, koji moraju znati koliki su troškovi svake opcije. Ovo je kompleksan zadatak, ali imamo iskustva iz sličnih projekata poput stadiona Maksimir i razvoja Žnjana. Vjerujem da ćemo ponuditi dokument koji će omogućiti racionalnu i dugoročno održivu odluku - izjavio je Budiša.

Šuta je potvrdio da je u tijeku dogovor s Vladom o sudjelovanju u otkupu zemljišta na Poljudu.

- Danas je u Splitu ministar Branko Bačić, koji je istaknuo kako mu je cilj da Vlada sudjeluje u otkupu zemljišta. Radimo na tome da učinimo sve kako bi vlasnici pristali na otkup zemljišta za kamp na području Poljuda. Ako ne dođemo do svih potrebnih površina, tada ćemo razmotriti alternativne lokacije.

Studija bi, po njegovim riječima, trebala ponuditi jasne i konkretne odgovore o svim varijantama te omogućiti donošenje informirane odluke o budućnosti Hajdukova stadiona.