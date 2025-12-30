Bliži se rukometna groznica! Evo gdje gledati Hrvatsku na EP-u, opet će legenda komentirati

Nova rukometna groznica samo što nije počela. Hrvatski navijači ponovno će biti prikovani uz male ekrane jer se bliži Europsko rukometno prvenstvo, a kao i dosad, dom hrvatske rukometne reprezentacije bit će RTL. Prvenstvo počinje 15. siječnja i traje do 1. veljače, domaćini su Švedska, Danska i Norveška.

Pokretanje videa... 00:51 Okupljanje navijača ispred Arene Zagreb | Video: Domagoj Vugrinović/24sata

S tradicijom praćenja rukometaša dugom više od desetljeća, RTL televizija i platforma Voyo i ovoga puta donose cjelokupno natjecanje, od napetih utakmica u skupini do borbe za medalje, uz dobro poznata lica i glasove koji su postali sinonim za rukomet u Hrvatskoj.

Gledatelje će kroz sve utakmice prvenstva voditi uigrani i omiljeni komentatorski dvojac, Filip Brkić i Vlado Šola. Iskusni sportski komentator i zlatni olimpijac ponovno će udružiti snage u komentatorskoj kabini, donoseći spoj stručne analize, taktičkih detalja i one prepoznatljive strasti koja svaku utakmicu čini posebnim doživljajem.

Foto: Maja Bota Strbe

​- S Vladom se dugo poznajem, a radili smo prvi put još 2009. godine. Ovo će nam biti peto veliko natjecanje, nemamo tajni. Super funkcioniramo i privatno kad nema etera, tako da već sve više-manje znamo - otkriva Filip Brkić.

S njim se slaže i Vlado Šola, koji s jednakim entuzijazmom najavljuje novu suradnju.

​- Nas dvoje surađujemo jako dobro i jako se dobro poznajemo, veselim se ponovno raditi s Filipom. Mislim da smo uigrani tandem gore na svojoj poziciji, jako dobro jedan drugog nadopunjavamo i nadam se da će tako biti i na Europskom prvenstvu - poručuje Šola.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., finale, Hrvatska - Danska | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Osim njih dvojice, u zagrebačkom studiju emisije 'Vrijeme je za rukomet' gledatelje će ponovno dočekati urednik i voditelj Marko Vargek. Njemu će se u analizi utakmica prije i poslije pridružiti legende hrvatskog rukometa i članovi zlatne generacije, Mirza Džomba i Igor Vori. S terena će se pak javljati reporterski dvojac Ines Goda Forjan i Maja Oštro Flis, donoseći prve reakcije igrača i izbornika, kao i priče s tribina i zakulisna događanja koja inače nemamo priliku vidjeti.

Put rukometaša u post-Duvnjakovoj eri

Hrvatska reprezentacija smještena je u iznimno zahtjevnu skupinu E, čije će se utakmice igrati u Malmö Areni u Švedskoj. Protivnici "kauboja" bit će domaćin Švedska, uvijek neugodna Nizozemska te Gruzija, koja ima potencijal iznenaditi. Ovo će ujedno biti i prvi veliki turnir od oproštaja legendarnog kapetana Domagoja Duvnjaka, pa će biti zanimljivo vidjeti kako će se momčad nositi s novim izazovima.

Raspored utakmica Hrvatske u skupini E:

Hrvatska - Gruzija – 17. siječnja (18:00)

Nizozemska - Hrvatska – 19. siječnja (18:00)

Švedska - Hrvatska – 21. siječnja (18:00)

Dvije najbolje momčadi iz svake skupine prolaze u glavni dio natjecanja, nakon čega slijedi nokaut faza i borba za medalje. Cilj Hrvatske je jasan, proći skupinu i onda napasti sam vrh. Švedska kao domaćin predstavlja najveću prepreku, no "kauboji" su nebrojeno puta pokazali da su najjači kad je najteže.

Više od 50 utakmica na RTL-u i platformi Voyo

RTL je osigurao ekskluzivna prava ne samo za Euro 2026., već i za prvenstva 2028. i 2030. godine, čime potvrđuje svoju dugogodišnju posvećenost praćenju rukometa. Gledatelje očekuje više od 50 utakmica koje će se moći pratiti na glavnom kanalu RTL-a te putem streaming platforme Voyo, što omogućuje praćenje rukometnog spektakla bilo gdje i bilo kada. Rukometna prvenstva na RTL-u redovito ruše rekorde gledanosti, a nema sumnje da će tako biti i ovoga puta.