Krenuli su radovi na Poljudu! Konačno saniraju oštećeni krov

Serija gostovanja napokon je okončana i Hajduk se vraća na Poljud na kojem su zadnju utakmicu odigrali 27. rujna i pobijedili Lokomotivu 2-0. U međuvremenu su odradili četiri prvenstvena i jedno Kup gostovanje, naputovali se s jednog na drugi, pa treći kraj Hrvatske i uglavnom se zadovoljno vraćali. Svugdje pođi – kući dođi znalo se govoriti, jer, kako god okrenuli doma je najljepše. Ali kad je Hajduk u pitanju, onda je doma i jedan ozbiljan upitnik.

Foto: HNK Hajduk

Naime, već smo pomalo i zaboravili da je uoči puta na gostovanje u Vinkovce protiv Vukovara pred kraj treninga bura otpuhnula krhotine, koje su ostale na krovu stadiona još od srpanjskog nevremena i razbacala ih po tartanu i terenu. Nasreću, nitko nije ozlijeđen, ali su treninzi preseljeni na pomoćni teren, dok se krov na očisti od krhotina. Namjerno pišemo očisti a ne sanira, jer najavljena kompletna sanacija još uvijek nije započela jer odgovorni u gradu nisu donijeli odluku što napraviti. Ići u kompletnu rekonstrukciju ili djelomičnu...., za što utrošiti 2 milijuna eura koje je Vlada namijenila za sanaciju...

Uglavnom, stanje s krovom Poljuda je do danas bilo nepromijenjeno, ali danas su započeli radovi na sanaciji. Iz Hajduka je stigla obavijest da su stručnjaci za visinske radove obišli krov i započeli sanaciju oštećenog dijela montažom novih polikarbonatnih ploča na mjesta odakle su uklonjene oštećene. Prema najavama krov će u narednih nekoliko dana biti u potpunosti zatvoren kako bi se osigurala sigurnost za sve gledatelje.

Na Poljudu se u subotu igra derbi s Osijekom, i s obzirom na dosadašnju posjetu, ali i postignute rezultate i činjenicu da Hajduk nije igrao na Poljudu više od mjesec dana, jasno je da se može očekivati preko 25.000 gledatelja i da bi sigurnost morala biti maksimalna.

