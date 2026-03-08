Krenulo je oktansko ludilo! Mercedes izdominirao, Ferrari uozbiljio, a Max sve iznenadio

Početak nove sezone Formule 1 donio je utrku na Velikoj nagradi Australije, a pobijedio je Mercedesov George Russell. Britanac je slavio ispred momčadskog kolege Kimija Antonellija, osiguravši dvostruku pobjedu za Mercedes u utrci punoj strateških nadmudrivanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:05 Tko je Max Verstappen? Još od prvih koraka predodređen je za titule. Već je blizu povijesti F1 | Video: 24sata/Instagram

Iako je Russell startao s pole positiona, početak utrke pripao je Ferrariju. Charles Leclerc je fantastično krenuo s četvrte pozicije i preuzeo vodstvo već u prvom zavoju, nakon čega je uslijedila nevjerojatna borba s Russellom. Zahvaljujući novim pravilima o korištenju baterije, u prvih devet krugova čak su sedam puta izmijenili vodstvo, no ključni trenutak utrke dogodio se u 11. krugu kada je Isack Hadjar iz Red Bulla stao na stazi zbog kojeg je aktiviran virtualni sigurnosni automobil.

Mercedes je iskoristio priliku i pozvao oba vozača u boks na promjenu guma, dok je Ferrari odlučio ostaviti Leclerca i Lewisa Hamiltona na stazi, koji je na kraju završio četvrti. Pokazalo se to kao Mercedesova strateška majstorija. Iako su kasnije i Ferrarijevi vozači odradili svoja zaustavljanja, Russell i Antonelli su se vratili na vrh i, unatoč starijim gumama, uspjeli sačuvati prednost do kraja. Russell je ciljem prošao 2,9 sekundi ispred momčadskog kolege.

Foto: Mark Peterson

​- Treće mjesto je bilo najbolje što smo danas mogli postići. Mislim da nismo mogli pobijediti, Mercedes je izgledao kao da ima malo više brzine od nas - priznao je Leclerc nakon utrke.

Dok je Russell slavio svoju šestu pobjedu u karijeri, veliku pažnju privukao je i njegov mladi momčadski kolega, Talijan Kimi Antonelli. Iako je loše startao i izgubio nekoliko pozicija, pokazao je iznimnu zrelost i brzinu te se probio do drugog mjesta na kraju utrke.

​- Ovo je najbolji početak kojem smo se mogli nadati. Nažalost, start je bio jako loš, izgubio sam puno pozicija i morao sam se oporavljati. Ali sve u svemu, bila je to dobra utrka, tempo je bio jako snažan - izjavio je Antonelli.

Foto: Hollie Adams

Potpuno suprotne osjećaje proživljavao je domaći vozač Oscar Piastri. Navijači u Melbourneu nisu ga ni vidjeli u utrci jer je vozač McLarena doživio nesreću na putu do startne rešetke. Izgubio je kontrolu nad bolidom i udario u zid, a kasnije je objasnio da ga je iznenadio nalet dodatne snage iz baterije u kombinaciji s hladnim gumama.

Aktualni svjetski prvak Lando Norris završio je kao peti za McLaren, dok je Max Verstappen nakon izlijetanja u kvalifikacijama i starta s 20. mjesta uspio probiti se do šeste pozicije. Odličan dan imali su Arvid Lindblad u Racing Bullsu koji je osvojio osmo mjesto, a Gabriel Bortoleto donio je Audiju prve bodove u povijesnoj prvoj utrci za njemačku momčad kao deveti. Krug osvajača bodova zatvorili su Oliver Bearman u Haasu na sedmom mjestu i Pierre Gasly iz Alpinea na desetom.