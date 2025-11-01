Krešimir Antolić: Za Dinamo bi bilo najbolje da nije pobijedio

Derbi Dinama i Rijeke (2-1) u 12. kolu HNL-a izazvao je pravu buru reakcija diljem Hrvatske. Što navijača, što predsjednika Rijeke koji je potpuno pobjesnio na odluke suca Igora Pajača, što bivših čelnika HNL klubova.

Krešimir Antolić bivši je šef Dinama koji je morao odstupiti kada su se u Dinamu sukobile Barišićeva i Mamićeva struja, dobio je otpremninu od 130 tisuća eura i napustio Maksimir. Bilo je to prije ere trenutne vladajuće garniture Dinama sa Zvonimirom Bobanom na čelu.

Ipak, Antolić ne propušta komentirati događanja u klubu u koji je dugo godina svaki dan dolazio na posao. Nakon derbija Dinama i Rijeke objavio je svoj komentar na Facebooku pa objavu ubrzo maknuo.

"Slučajna pobjeda

Za Dinamo bi danas bilo najbolje da nije pobijedio. Nije zaslužio ni izgubiti, jer je u prvom poluvremenu sterilnu i bojažljivu Rijekinu momčad sabio u „mišju rupu“. Ipak, zbog drugog poluvremena, za demaskiranje očiglednih problema bilo bi najbolje da je završilo neriješeno. Ovako će apologeti klupske vrhuške i njihova trenerskog izbora dobiti kratkoročni materijal za nerealno zadovoljstvo.

U nekoliko godina koliko sam surađivao s Josipom Mišićem, spoznao sam da je riječ o poštenom čovjeku, igraču koji je uvijek davao sve od sebe na terenu i primjereno predstavljao Dinamo u svakoj prilici. Ponašanje koje je pokazao udarivši dva igrača Rijeke, zbog čega je apsolutno zaslužio crveni karton, zapravo je personifikacija očigledno nervozne, nesigurne i frustrirane svlačionice.

Iako je Hoxha zabio fantastičan, rijetko ponovljiv gol, ovo je slučajna pobjeda. Svakome imalo objektivnom ovakve Dinamove pobjede mogu donijeti samo novu boru na navijačkom licu i osjećaj mučnine u iščekivanju idućih utakmica. Ništa ovime nije riješeno - ni deficit na desnom beku, ni onaj na stoperskoj poziciji (osobito ako je Dominguez ozbiljnije ozlijeđen), ni nedostatak bilo kakve smislene igre prema naprijed. Neće ni konfuzne Kovačevićeve izjave postati jasnije, niti će dobiti preciznu viziju kako Dinamovu igru učiniti suvislijom i boljom.

Pobjede protiv Osijeka i Rijeke te u zadnjoj sekundi iščupani bod protiv Malmöa samo maskiraju konfuziju kojoj se ne nazire kraj.

Nakon ove utakmice ostaju tri boda - i činjenica da se predsjednik Kluba vratio na utakmice. Nadam se samo da će nastaviti aktivno pratiti svoje vizije djelo.

Sretno Dinamo dalje, izgleda da sreća postaje naš glavni forte", napisao je Antolić.