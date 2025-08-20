Dinamo se uspio riješiti Juana Cordobe. Odlazi 'preko bare'

U dresu zagrebačkih 'modrih' odigrao je prema Transfermarktu 17 utakmica i zabio dva gola uz tri asistencije, a Kolumbijac Juan Cordoba iz Dinama odlazi u - Dinamo. Maksimir će zamijeniti Shell Energy stadionom u Houstonu.

Već je otišao 'preko bare' gdje je na liječničkom pregledu, a tamo će biti na posudbi s pravom otkupa na kraju sezone. Sezona u MLS-u je počela, a njegov novi klub nakon dvije utakmice ima dva boda.

Sveti Martin na Muri: Prijateljska utakmica, NK Polet - GNK Dinamo Zagreb | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Odradio je pripreme s Dinamom, ali odlučili su predsjednik Uprave Zvonimir Boban i trener Mario Kovačević kako im nije potreban u nastavku sezone te tako nastavili renesansu u svlačionici.