Dinamo se uspio riješiti Juana Cordobe. Odlazi 'preko bare'

Juan Cordoba (22) nije bio u planovima trenera Marija Kovačevića ove sezone te je sreću odlučio potražiti također u Dinamu. Dres zagrebačkog zamijenio je onim iz Houstona

U dresu zagrebačkih 'modrih' odigrao je prema Transfermarktu 17 utakmica i zabio dva gola uz tri asistencije, a Kolumbijac Juan Cordoba iz Dinama odlazi u - Dinamo. Maksimir će zamijeniti Shell Energy stadionom u Houstonu.

Već je otišao 'preko bare' gdje je na liječničkom pregledu, a tamo će biti na posudbi s pravom otkupa na kraju sezone.  Sezona u MLS-u je počela, a njegov novi klub nakon dvije utakmice ima dva boda. 

Odradio je pripreme s Dinamom, ali odlučili su predsjednik Uprave Zvonimir Boban i trener Mario Kovačević kako im nije potreban u nastavku sezone te tako nastavili renesansu u svlačionici.

