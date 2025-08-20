Juan Cordoba (22) nije bio u planovima trenera Marija Kovačevića ove sezone te je sreću odlučio potražiti također u Dinamu. Dres zagrebačkog zamijenio je onim iz Houstona
ODLAZAK S MAKSIMIRA
Dinamo se uspio riješiti Juana Cordobe. Odlazi 'preko bare'
Čitanje članka: < 1 min
U dresu zagrebačkih 'modrih' odigrao je prema Transfermarktu 17 utakmica i zabio dva gola uz tri asistencije, a Kolumbijac Juan Cordoba iz Dinama odlazi u - Dinamo. Maksimir će zamijeniti Shell Energy stadionom u Houstonu.
Već je otišao 'preko bare' gdje je na liječničkom pregledu, a tamo će biti na posudbi s pravom otkupa na kraju sezone. Sezona u MLS-u je počela, a njegov novi klub nakon dvije utakmice ima dva boda.
Odradio je pripreme s Dinamom, ali odlučili su predsjednik Uprave Zvonimir Boban i trener Mario Kovačević kako im nije potreban u nastavku sezone te tako nastavili renesansu u svlačionici.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku