Emotivni Zajec: Joj, kaj sam sve prošao u Dinamu. Konačno imamo klub kakav treba biti

Kada je lista 'Dinamovo proljeće' prije godinu i pol dana pobijedila na izborima i ušla u klub, najavili su mijenjanje Statuta i potpunu demokratizaciju kluba, a 19. kolovoza tako će ostati zapisan u knjigama maksimirskog kluba kao novi povijesni dan.

Pokretanje videa... 01:13 NK Rijeka vs GNK Dinamo Zagreb 0:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Skupštinari su se okupili na Maksimiru i jednoglasno usvojili novi Statut. Do kraja godine trebali bi uslijediti izbori u Dinamu gdje ćemo doznati tko će preuzeti funkcije, a na upravljačkoj više neće biti predsjednik Velimir Zajec koji će preuzeti ulogu počasnog predsjednika.

Legendarni dinamovac, bivši igrač, trener, sportski direktor i predsjednik, koji je obilježio nekoliko era maksimirskog kluba, ustao se na kraju Skupštine i u emotivnom obraćanju zaradio pljesak prisutnih.

Zagreb: Održana skupština GNK Dinamo Zagreb | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Joj, kaj sam sve prošao u Dinamu. Kao junior sam uzeo s Dinamom naslov prvaka Jugoslavije, pa i sa seniorima onaj 1982. godine, a uzeli smo i dva Kupa. Bio sam sportski direktor, tad smo promovirali Bobana, Šukera, Shallu, Škrinjara.. Bio sam trener u Ligi prvaka kad smo dobili Ajax. Kao direktor sam bio kad se vraćalo ime Dinamo. I meni srce kuca samo za voljeni Dinamo - prisjetio se Zajec pa otkrio kako se uopće vratio u Dinamo:

- I tak sam ležal sam u Grčkoj, gledao televiziju, kak Dinamo igra u HNL-u, ali i da se klub otvarao prema reorganizaciji. Dinamo je usvajao Statut, sve ono za kaj smo se mi i BBB borili nakon 15 godina postajalo je stvarnost. Zvali su me dečki, vidio sam kakvi su to ljudi, pristao sam doći. Rekao sam da ne bum stajao po strani, već ću pomoći tim klincima. To je bila tajna operacija. Nitko nije znao da ću voditi Dinamovo proljeće. Došao sam na Valentinovo 2024., simbolički kao kak smo prije 25 godina vratili sveto ime Dinamo. Nisu nam davali šansu, a mi smo dobili izbore, pa i većinu u Skupštini. Naša najveća pobjeda bilo je što smo te sezone osvojili prvenstvo i Kup, dvaput vani pobijedili Hajduka. Ušli smo u Ligu prvaka, uzeli tu 11 bodova, najviše u povijesti. Jedan gol nam je falio da uđemo u 24 najboljih. Dobili smo i veliki Milan. Nismo pali, nismo se predali. Rezultate vidimo, imamo novog predsjednika uprave, vašeg i našeg. Zato bum i ja glasal odmah za njega, čim bude glasanje. Vratili smo i legende u klub, Šokotu, Marića, Vlaovića, Mustedanagića... - kazao je emotivni Zajec.

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Podsjetio je i kako su dogovorili izgradnju novog stadiona.

- Obećali smo da ćemo dobiti novi stadion, onakav kakav Dinamo zaslužuje. U klub su nam zajedno došli gradonačelnik i premijer, sve smo se s njima dogovorili. Izgradnju privremenog doma u Kranjčevićevoj, pa i pravog doma u Maksimiru. Znate kak naši dečki pjevaju "Ima jedno mjesto koje dom je svima nama", a nama je dom u Maksimiru. Obećali smo demokraciju, Statut..., svi skupštinari neovisno s kojom ste liste, vi ste nam pomogli. Svima nama, klubu. Zaslužili ste Dinamo kakav treba biti. Zahvaljujem se svima na suradnji, činjenici da smo dobili prvi demokratski Statut i neka živi Dinamo - poručio je Zajec u završnom obraćanju na Skupštini.