Kriptomilijarder sa zastavom Hajduka: 'Uskoro u Splitu...'

Hoće li ukrajinski kriptomilijarder Volodimir Nosov (36), čovjek koji zarađuje oko 1700 eura po minuti i težak je 15 milijardi eura, postati glavni sponzor Hajduka? Pitanje je to koje proteklih tjedana golica maštu svih navijača "bilih", pogotovo u situaciji nerazriješenih pitanja oko budućnosti upravljačkih struktura, kao i problema s financijama zbog kojih bi takva injekcija bila spas.

Poveznica s čovjekom koji je sponzor Barcelone i Juventusa bivši je hajdukovac, danas poslovnjak i njegov suradnik Ivica Pirić (49), koji je na Facebooku još jednom rasplamsao raspravu među navijačima. Nekoliko dana nakon što je objavio fotku druženja s kritičarom suvlasnika Našeg Hajduka i Torcide Igorom Štimcem, sad je pozirao upravo s Nosovim i Hajdukovom navijačkom zastavom.

"Dobar dan svima! Veliki pozdrav od prijatelja Vove i mene!! Uskoro se vidimo u Splitu!! HAJDUK ŽIVI VJEČNO!!", napisao je Pirić.

Ranije je pojasnio da Nosov i njegova tvrtka WhiteBIT nije zainteresirana za kupnju kluba, nego samo sponzorstvo, ali da bi zauzvrat vjerojatno tražila mjesto predsjednika koje bi popunio sam Pirić, koji dobro poznaje atmosferu oko kluba. Iz kluba su potvrdili kako kontakti oko pregovora postoje, ali da ništa konkretno nisu dogovorili. Očito će uskoro sve riješiti licem u lice u gradu pod Marjanom.