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KARIJERA U PADU

Kristijan Lovrić: Od senzacije HNL-a do otpisanog u Rudešu

Piše Ivan Tomašković,
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Kristijan Lovrić: Od senzacije HNL-a do otpisanog u Rudešu
Split: U 16. kolu Prve HNL na Poljudu se sastali Hajduk i Gorica | Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL/Nova TV

Prije početka prošle sezone doživio je tešku ozljedu Ahilove tetive i nije odigrao ni jedan susret za novog-starog prvoligaša

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Od zvijezde HNL-a do viška u novome prvoligašu Rudešu, to je zadesilo Kristijana Lovrića. Klub se na svojim stranicama oprostio od njega.   On je prošlo ljeto stigao u Zagreb kao ogromno pojačanje za drugu ligu, ali teško se ozlijedio i prije prvog kola sa Sesvetama.

Operirao je Ahilovu tetivu i cijelu sezonu nije bio na raspolaganju za Rudeš. Strmoglavi je to pad u karijeri Lovrića koji je nekad slovio za jednog od najboljih igrača HNL-a. 

Za Goricu je žario i palio, skupivši 120 nastupa, uz 54 gola i 28 asistencija. Trener Nenad Bjelica 2022. godine doveo ga je Osijek za 2,25 milijuna eura prema Transfermarktu, ali u dresu slavonskog prvoligaša nije odigrao onako kako se od njega očekivalo. 

Foto: NK Osijek

U 64 utakmice zabio je 11 golova uz 11 asistencija, a uspio je skupiti više kartona nego golova. Zaradio je 15 žutih i jedan crveni karton. Potom je otišao u tursku Amedu gdje je odigrao tek 11 utakmica uz dva pogotka, a nije bio u kadru turskog drugoligaša od siječnja 2025. godine. Vratio se u hrvatski nogomet prošle sezone, no ozljeda je zaustavila njegov povratak. 

Zanimljivo Lovrić ima jedan nastup za Vatrene

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Komentari 2
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