Obavijesti

Sport

Komentari 0
OKRENUO PLOČU

Kritizirao je Sigurdssona, a sad se javio: 'Posipam se pepelom'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 4 min
Kritizirao je Sigurdssona, a sad se javio: 'Posipam se pepelom'
Zagreb: Liga prvaka, 5. kolo, Zagreb - Flensburg | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Nenad Kljajić, zlatni olimpijac iz Atlante, pohvalio je reprezentaciju nakon pobjede nad Islandom, čak se ispričao za kritike HRS-u i Sigurdssonu

Admiral

Proslavljeni hrvatski umirovljeni rukometaš, danas trener Nenad Kljajić (59) oglasio se na društvenim mrežama nakon pobjede Hrvatske nad Islandom u Herningu 34-33 vrijedne brončane medalje na Europskom prvenstvu. Osvajač olimpijskog zlata u Atlanti je proteklih godina često kritizirao odluke Hrvatskog rukometnog saveza, pa i dovođenje Dagura Sigurdssona, no ovaj je put promijenio ploču.

Susret Islanda i Hrvatske u utakmici za treće mjesto EHF Europskog prvenstva Herning, Denmark, 010226. Jyske Bank Boxen Hall. Third place match of the European Handball Championship, Iceland - Croa Herning, Denmark, 010226. Jyske Bank Boxen Hall. Third place match of the European Handball Championship, Iceland - Croa
18
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Njegovu objavu na Facebooku prenosimo u cijelosti:

"Bravoooo dečki, fantastičan uspjeh. Čestitke igračima, stručnom stožeru na čelu sa Dagurom, ovim putem mu šaljem moje isprike i posipam se pepelom za sve što sam izrekao na račun njega i na račun HRS-a što su ga doveli. Pokazalo se to kao dobar potez. Posebno me je kupio nakon pressice, na kojoj je oprao EHF. Uživao sam u tome kako se naši dečki bore i ostavljaju srce na terenu. Po tome nam niti jedna reprezentacija nije niti blizu. Ovim Skandinavcima treba zabraniti da organiziraju bilo kakvo prvenstvo, jer godinama to nema veze sa ozbiljnom organizacijom i uvjetima za sportaše. Što se tiče suđenja, to je postalo presmiješno u kojem smjeru ide rukomet. Ali da se vratimo na ono najljepše, želim svim članovima reprezentacije da se sad lijepo opustite, proslavite i da se sa ponosom vratite u Hrvatsku. I baš me zanima šta će ovi sektaši sad napraviti po pitanju dočeka na trgu. Da li će uslišiti želje igrača.

IZNAD SVIH HRVATSKA!!!!"

Rukometaši Hrvatske osvojili broncu na Europskom prvenstvu Rukometaši Hrvatske osvojili broncu na Europskom prvenstvu
22
Foto: Screenshot/RTL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Dinamo pustio dvojicu igrača, Mlačić razmišlja o nekoliko opcija za transfer...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo pustio dvojicu igrača, Mlačić razmišlja o nekoliko opcija za transfer...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Island 34-33: Toooo! Rukometaši osvojili medaljuuu
DRAMA U HERNINGU

Hrvatska - Island 34-33: Toooo! Rukometaši osvojili medaljuuu

Sedma je to medalja za hrvatske rukometaše u povijesti europskih prvenstava pri čemu četvrta bronca (2026., 2016., 2012., 1994.), uz tri srebra (2020., 2010., 2008.)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026