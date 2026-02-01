Kritizirao je Sigurdssona, a sad se javio: 'Posipam se pepelom'

Proslavljeni hrvatski umirovljeni rukometaš, danas trener Nenad Kljajić (59) oglasio se na društvenim mrežama nakon pobjede Hrvatske nad Islandom u Herningu 34-33 vrijedne brončane medalje na Europskom prvenstvu. Osvajač olimpijskog zlata u Atlanti je proteklih godina često kritizirao odluke Hrvatskog rukometnog saveza, pa i dovođenje Dagura Sigurdssona, no ovaj je put promijenio ploču.

Njegovu objavu na Facebooku prenosimo u cijelosti:

"Bravoooo dečki, fantastičan uspjeh. Čestitke igračima, stručnom stožeru na čelu sa Dagurom, ovim putem mu šaljem moje isprike i posipam se pepelom za sve što sam izrekao na račun njega i na račun HRS-a što su ga doveli. Pokazalo se to kao dobar potez. Posebno me je kupio nakon pressice, na kojoj je oprao EHF. Uživao sam u tome kako se naši dečki bore i ostavljaju srce na terenu. Po tome nam niti jedna reprezentacija nije niti blizu. Ovim Skandinavcima treba zabraniti da organiziraju bilo kakvo prvenstvo, jer godinama to nema veze sa ozbiljnom organizacijom i uvjetima za sportaše. Što se tiče suđenja, to je postalo presmiješno u kojem smjeru ide rukomet. Ali da se vratimo na ono najljepše, želim svim članovima reprezentacije da se sad lijepo opustite, proslavite i da se sa ponosom vratite u Hrvatsku. I baš me zanima šta će ovi sektaši sad napraviti po pitanju dočeka na trgu. Da li će uslišiti želje igrača.

IZNAD SVIH HRVATSKA!!!!"