Krivak: Radil sam kak mi se je reklo, zabil i evo, svi sretni bili

Hrvatska U-21 reprezentacija je u nesvakidašnjem dvoboju na Opus areni pobijedila Tursku 3-0. Susret se igrao u sklopu skupine H kvalifikacija za Europsko prvenstvo; za mlade 'vatrene' pogodili su Fabijan Krivak, Adrijano Jagušić i Branimir Mlačić. Golove sa susreta pogledajte OVDJE. Utakmica je bila prekinuta u 35. minuti nakon što se ozlijedio turski izbornik, slomio jagodičnu kost i doživio potres mozga.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:54 Olić nakon Gruzija - Hrvatska 1-0 | Video: Hrvatski nogometni savez

Dvoboj je prokomentirao Fabijan Krivak (21).

- Dobra utakmica, radili smo kako smo i trenirali cijeli tjedan. Moram pohvaliti navijače i kroz onu dugu pauzu od sat i pol što su ostali uz nas. Tri boda smo uzeli, to je najvažnije. Mi smo svi htjeli igrat nakon pauze i imali smo igrača više.

Osijek: Hrvatska protiv Turske za plasman na U-21 Europsko prvenstvo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Trebao nam je samo gol u nastavku. Ušli smo odlično u taj nastavak i zabili gol pa smo lakše igrali dalje. Gubili su i trener im se ozlijedio, razumijem njihove frustracije, dodao je.

U simpatičnom tonu završio je kratki intervju.

- Ja sam radil kak mi se reklo, ja zabil, i evo svi sretni bili.

Krivak je trenutačno nogometaš češke Sigme Olomouc. Napustio je Lokomotivu u siječnju za 1,85 milijuna eura, ali u češkom prvoligašu ne igra, a tome je pridonijela i ozljeda koju je dobio krajem siječnja; nastupio je tek jednom i to 15. ožujka u remiju s Karvinom (2-2). Tada je odigrao drugo poluvrijeme i asistirao za gol Vaclava Sejka.

Za Hrvatsku U-21 odigrao je osam utakmica i zabio četiri gola. Sveukupno u mlađim uzrastima hrvatske reprezentacije ima 31 nastup i pet pogodaka.