Hrvatska U-21 reprezentacija dominirala je protiv turske reprezentacije i pobijedila 3-0. Jedan od heroja susreta bio je Fabijan Krivak koji je zabio gol za vodstvo u četvrtoj minuti nadoknade prvog dijela
Krivak: Radil sam kak mi se je reklo, zabil i evo, svi sretni bili
Hrvatska U-21 reprezentacija je u nesvakidašnjem dvoboju na Opus areni pobijedila Tursku 3-0. Susret se igrao u sklopu skupine H kvalifikacija za Europsko prvenstvo; za mlade 'vatrene' pogodili su Fabijan Krivak, Adrijano Jagušić i Branimir Mlačić. Golove sa susreta pogledajte OVDJE. Utakmica je bila prekinuta u 35. minuti nakon što se ozlijedio turski izbornik, slomio jagodičnu kost i doživio potres mozga.
Dvoboj je prokomentirao Fabijan Krivak (21).
- Dobra utakmica, radili smo kako smo i trenirali cijeli tjedan. Moram pohvaliti navijače i kroz onu dugu pauzu od sat i pol što su ostali uz nas. Tri boda smo uzeli, to je najvažnije. Mi smo svi htjeli igrat nakon pauze i imali smo igrača više.
- Trebao nam je samo gol u nastavku. Ušli smo odlično u taj nastavak i zabili gol pa smo lakše igrali dalje. Gubili su i trener im se ozlijedio, razumijem njihove frustracije, dodao je.
U simpatičnom tonu završio je kratki intervju.
- Ja sam radil kak mi se reklo, ja zabil, i evo svi sretni bili.
Krivak je trenutačno nogometaš češke Sigme Olomouc. Napustio je Lokomotivu u siječnju za 1,85 milijuna eura, ali u češkom prvoligašu ne igra, a tome je pridonijela i ozljeda koju je dobio krajem siječnja; nastupio je tek jednom i to 15. ožujka u remiju s Karvinom (2-2). Tada je odigrao drugo poluvrijeme i asistirao za gol Vaclava Sejka.
Za Hrvatsku U-21 odigrao je osam utakmica i zabio četiri gola. Sveukupno u mlađim uzrastima hrvatske reprezentacije ima 31 nastup i pet pogodaka.
