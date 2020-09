Krle nakon promašenog penala: Ma lopta i travnjak su bili mokri

Baš je sve otišlo krivo, pogledao sam snimku promašaja, ali neće me to pokolebati, rekao je Ivan Krstanović nakon promašenog penala protiv Šibenika. To mu je tek četvrti promašeni penal u karijeri

<p>Eto, skinuo bi i taj rekord, zabio bi 29. penal i bio ispred <strong>Mumleka </strong>po broju zabijenih penala u 1. HNL, ali što je tu je, bit će prilike još i oborit ću taj rekord. </p><p>Kazao nam je to iskusni napadač Slaven Belupa <strong>Ivan Krstanović </strong>(37), nakon što je u petak u susretu protiv Šibenika (0-0) promašio penal. Čuda se događaju...</p><p>- Nadam se da ću ponovno pucati penale za Slaven, naravno da ih želim pucati! Sad sam baš bio uvjeren da ću zabiti, uzeo sam loptu, bio uvjeren da će biti gol, ali nekako sam je čudno udario, bio je mokar travnjak, mokra je bila i lopta i jednostavno sam promašio - slegnuo je ramenima Krle.</p><p>U prošlom kolu bio je precizan protiv Hajduka (2-2). Zabio je u 38. minuti, tek što je ušao u igru.</p><p>- Ja sam se s Krstanovićem prije utakmice dogovorio da će ući na poluvremenu jer nam se kasno priključio na pripremama, prošao je samo dva i pol tjedna i trebalo mu je još vremena - rekao je trener Slavena Tomislav Stipić pa na HNTV-u otkrio bizarnu situaciju:</p><p>- Gledam penal i kažem četvrtom sucu: “Molim vas, provjerite to na VAR-u”, da bih dobio vremena da Krstanović skine prsten i stavi kostobrane jer je zaspao na klupi. Kažem mu: “Krle, jesi spreman?”. Kaže on “Jesam, treneru”.</p><p>- Rekao sam mu: “Sad je 38. minuta, ja sam te planirao staviti u 46. Idi, zabij penal, iskoristi ovih sedam, osam minuta za zagrijavanje tako da si u drugom poluvremenu spreman”.</p><p>Krstanović je protiv Hajduka bio spreman, ali protiv Šibenika nije išlo...</p><p>- Uvjereniji sam bio sad u Koprivnici da ću zabiti, nego prošli tjedan na Poljudu. Nisam uopće sumnjao u sebe, ali dogodilo se. Ovako iz glave, mislim da mi je ovo četvrti promašeni penal u karijeri. Znam da sam majstor za penale, jedan mi je obranio Simon Sluga, sad sam promašio ovaj i još dva u bh. ligi - prisjetio se Krstanović.</p><p>Jedan penal zauvijek će pamtiti.</p><p>- Pucao sam puno važnih penala u karijeri, ali najvažniji je onaj protiv Dinamo Kijeva, tad sam Dinamo donio bod u Ligi prvaka, to je ipak penal kojega se uvijek sjetim.</p><p>Bacio se u analizu promašenog penala protiv Šibenika, naučit će na greškama.</p><p>- Baš je sve otišlo krivo, pogledao sam snimku promašaja, ali neće me to pokolebati - rekao je za kraj.</p><p>Uefa ga je nedavno uvrstila među najbolje izvođače penala u novijoj povijesti pa je tako došao u društvo legendarnog Davora Šukera koji je zabio 34 penala, a promašio dvaput. Legendarni igrač Southamptona Matt Le Tissier je u karijeri zabio čak 49 penala, a promašio samo jedan. Cristiano Ronaldo je imao uvjerljivo najviše jedanaesteraca pa je stoga i zabio najviše. Bio je precizan čak 127 puta, a promašio ih je 24.<br/> </p>