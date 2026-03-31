NAKON OZLJEDE IZBORNIKA

Kronologija kaosa: Turci nisu htjeli igrati, delegat ih je dugo nagovarao. Evo što je presudilo

Piše Josip Tolić, Davor Kovačević
Osijek: Tijekom utakmice s Hrvatskom, turski izbornik Egemen Korkmaz se srušio i odvela ga je Hitna pomoć | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Iako su liječnici javili kako je stanje izbornika Korkmaza, koji je pao pa se ozlijedio, stabilno, iz stožera turske reprezentacije odbijali su nastaviti dvoboj. Prijetio im je poraz za zelenim stolom

Admiral

Egemen Korkmaz je dobro koliko može biti dobro i to je iz cijelog kaosa koji je izbio u 35. minuti utakmice između U-21 selekcija Hrvatske i Turske na osječkoj Opus Areni najvažnije. Nakon što je Demir Ege Tiknaz dobio drugi žuti karton, poludio je izbornik Turske, bivši reprezentativac te zemlje, koji je htio baciti sako na travu, no pritom su mu ruke zapele u džepovima, poskliznuo se i pao licem o travu, pritom slomivši jagodičnu kost pa je dobio i hematom i potres mozga.

Dugo su mu pružali pomoć kraj klupa, desetak minuta, prije nego što su ga imobilizirali i vozilom hitne pomoći odveli izvan stadiona. Kad je postalo jasno da izborniku život nije u opasnosti, prioritet se vratio na zeleni teren. Odnosno utrobu Opus Arene. Rumunjski delegat Octavian Goga je objasnio Turcima da ne postoji razlog što bi moglo izazvati prekid utakmice jer je riječ o ozljedi trenera koji je pritom bio stabilno i dobro i utakmica se po pravilniku morala nastaviti.

Postojala su dva rješenja. Ili se može utakmica nastaviti od 35. minute ili je to za zelenim stolom 3-0 za Hrvatsku. No Turci nisu htjeli ni da se to dogodi. Opcija da se utakmica nastavi u srijedu nije bila moguća jer je u ponoć gotov Fifin reprezentativni termin, igrači se moraju vratiti klubovima. Mogli bi igrati samo da svatko od njih dobije dozvolu kluba, što u takvim okolnostima nije bilo realno. Ostao je izbor Turcima hoće li predati utakmicu ili nastaviti dvoboj, a oni su nakon dugih nagovaranja i sat i pol prekida ipak odlučili nastaviti.

Osijek: Hrvatska protiv Turske za plasman na U-21 Europsko prvenstvo

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

