Kroos: Luka je osjećao što i ja, to je teško opisati. Modrić: Plan je igrati sve četiri za Hrvatsku

I ništa... Do iduće sezone, rekao je Luka Modrić (36) pred krcatim Santiago Bernabéuom na proslavi naslova europskog prvaka i razgalio navijače.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Modrić peti put prvak Europe

Potvrdio je veznjak Reala ono o čemu su španjolski mediji pisali posljednjih mjeseci i što je kulminiralo definitivnim dogovorom u pariškoj noći u kojoj je "kraljevski klub" 14. put uzeo Ligu prvaka.

Kad je Francuz Clement Turpin odsudio kraj utakmice protiv Liverpoola na Stade de Franceu, realovci su popadali na travnjak Stade de Francea, a Modrić je skakao od sreće i uhvatio se u klinč sa suigračem Tonijem Kroosom. Valjali su se nekoliko sekundi.

Španjolski list Diario As to je jednostavno opisao:

"Obojica su upravo osvojila petu Ligu prvaka, a slave kao da im je prva."

Nijemac, kojega su izbacila iz takta pitanja novinara ZDF-a o podređenosti u finalu i ranijim utakmicama, na proslavi je otkrio detalje valjanja po travi s hrvatskim majstorom.

- Ono što smo Luka i ja osjećali u tom trenutku jako je teško opisati. Nisam puno razmišljao, samo sam bio sretan. Luka je osjećao što i ja - kazao je Kroos i nastavio:

- To je nevjerojatno. Osvojili smo toliko toga, ali ove godine nismo to očekivali. Na kraju, kad pobijediš najbolje europske momčadi, to se dogodi. Do toga nas je doveo momčadski duh i što smo vjerovali jedan drugome.

Modrić je, pak, nakon svega najavio maksimalan angažman u dresu reprezentacije.

- Ne znam kad stižem na okupljanje, tek se trebam čuti s izbornikom, ali sigurno ću biti na prvoj utakmici protiv Austrije (petak, op.a.). Plan mi je odigrati sve četiri utakmice za reprezentaciju u lipnju - kazao je neumorni veznjak za Realovu klupsku televiziju.

Modrić ima rekordnih 148 nastupa za "vatrene" i na 37. je mjestu Fifine vječne ljestvice. S nova četiri probio bi se među 30, a od aktivnih igrača ispred njega su Bader Al Mutawa (Kuvajt, 192), Cristiano Ronaldo (Portugal, 186), Maynor Figueroa (Honduras, 175), Sergio Ramos (Španjolska, 180), Andrés Guardado (Meksiko, 176), Hassan Al Haydos (Katar, 163), Lionel Messi (Argentina, 160), Diego Godín (Urugvaj, 157), Michael Bradley (SAD, 150), Celso Borges (Kostarika, 149), Sayed Jaffer (Bahrein, 150) i Alexis Sánchez (Čile, 148).

