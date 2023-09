Krovinović: Lijepo je biti prvi, želimo što duže to držati...

Hajduk je u 9. kolu HNL-a teškom mukom srušio Lokomotivu (1-0). Bila je to teška utakmica koja je život značila splitskom klubu. Bili su u krizi nakon dva poraza od Gorice i Istre, bilo je nužno slaviti kako bi popravili atmosferu i u pozitivnom tonu dočekali derbi s Dinamom.

Pokretanje videa ... Video: Tomislav Gabelić/24sata

Junak je bio Emir Sahiti. Nikola Čavlina izluđivao je hajdukovce obranama, ali Sahitijev projektil nije uspio obraniti. Fenomenalno je s 20-ak metara pogodio desni kut.

- Zasluženo smo pobijedili. Imali smo puno prilika. Čavlina je dobro branio, dobar golman, talentiran. Dobar osjećaj je kada zabiješ gol, najbitnije je da smo pobijedili. Moramo zaboraviti ovu utakmicu, čeka nas veliki derbi - rekao je Sahiti, a potom prokomentirao izjavu trenera Ivana Leke koji je rekao da ga je s obzirom na izvedbe mogao maknuti iz početnog sastava, ali da je radom zaslužio da igra.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Trener ima povjerenje u mene. Dajem sve od sebe i kada mi je teško. Treniram jako, hvala Bogu da se to vrati.

Koliko ovaj Hajduk može biti bolji?

- Moramo biti puno bolji. Imamo dobre iskusne i mlade igrače. Ovo je Hajduk. Svaka utakmica se ide na pobjedu.

Kakav su dojam na tebe ostavili Trajkovski i Žaper?

- Treniraju, tu su s nama. Dobri, iskusni igrači. Drago mi je što su došli. Nadam se da će nam pomoći.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Imate u momčadi igrače koji mogu igrati na više pozicija. Je li to dodatna kvaliteta?

- To je važno. Imamo dobre igrače, talentirane. Analiziramo gdje možemo biti opasni. Tu je trener da nam pokaže gdje možemo biti bolji.

Kakav si imao osjećaj kada si uputio udarac prema vratima u 76. minuti?

- Opalio sam, vidio sam prostor, da je desna strana prazna. Baš mi je falio ovaj gol. Svaki igrač želi zabiti. Baš sam sretan.

Kako Hajduk treba odigrati da bi pobijedio Dinama?

- Moramo dati sve od sebe. Ovaj bijeli dres je težak. Poruka Torcidi? Oni su naš 12. igrač. Nema nitko ovakve navijače u Hrvatskoj, a možda i u Europi.

Filip Krovinović odigrao je solidnu utakmicu. Zabio je gol u drugom poluvremenu, ali je poništen zbog minimalnog zaleđa.

- Teška je bila utakmica, ali zaslužena naša pobjeda. Dali smo sve od sebe od prve minute se to vidjelo. Imali smo i dosta prilika, moj poništen gol, Livajino zaleđe, moj udarac kada je njihov igrač tijelom skinuo s crte. Nažalost, nismo zabili, ali trud se isplatio, 1:0, slatko i to je to - rekao je Krovinović, a potom dodao:

- Čestitke Čavlini na top utakmici. Naš gol je iz odbijanca, Sahiti se odlučio na udarac. Sretan sam zbog njega jako. Treba tako nastaviti, nadam se da će nas opet razveseliti.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Slijede tri derbija, ova pobjeda će dobro doći za samopouzdanje?

- Pobjeđivati je uvijek bitno. Tri derbija, ali gledamo idući, najbitniji. Dinamo na Poljudu. Radit ćemo, nismo još ništa napravili. Prvenstvo je dugo. Nije još ništa isključeno, derbi svi volimo igrati. Čekamo tu utakmicu.

Hajduk je na prvom mjestu...

- Nakon dugo vremena držimo prvu poziciju, bez obzira što Dinamo ima dvije utakmice manje. Lijepo je biti prvi, to treba držati. Nismo bili u ovoj situaciji često otkad sam došao, treba to pokušati držati što duže. Prvenstvo je dugo, bit će svega.

Navijači?

- Kao i svaku utakmicu, ili doma ili u gostima, uvijek se osjećamo kao doma. S ovom pobjedom smo se nadam se digli neke navijače. Nadam se punom stadionu protiv Dinama i odličnoj atmosferi.

Je li vam u prethodne dvije utakmice nedostajalo energije?

- Za Goricu da, ali protiv Istre ne. Imali smo tri zicera. Ja, Dario pa Marko. Nažalost, u nogometu to nekad tako biva, ne zabiješ, primiš. Protiv Istre je bilo dobro, nismo zaslužili poraz. Protiv Gorice je bilo loše, nije bilo energije. Imali smo pobjedu u rukama, ali smo primili dva gola. To ekipa poput nas ne smije dopustiti. Moramo gledati sebe i ne obazirati se na druge. Samo Hajduk i nitko drugi.

Foto: Ivan ivanovic/PIXSELL

Dosta je novih igrača, treba li vam vremena da se posložite?

- Bilo bi idealno prije pauze pobijediti obje utakmice. Neće biti lako. To su dva derbija. Dinamo na Poljudu pa Rijeka u Rijeci. Nadam se dobrim partijama i punom plijenu.

Koliko je dobra za trenera Leku činjenica da dosta igrača može igrati na više pozicija?

- Mislim da je to za njega jako dobro. Ima nas više koji možemo igrati na više pozicija. Svaki trener to voli, a i mi igrači to isto volimo. Treba se 'naći', rotirati, kretati se bez lopte, naći najbolju formulu koja će za sve nas djelovati najbolje.

Kakav ti se čini Dinamo?

- Dinamo kao Dinamo, uvijek super momčad, respekt na maksimum. Nemamo što lagati i skrivati se. Vjerujem u svoju ekipu i ove momke. Moramo se bazirati na nas i krenuti na tri boda.