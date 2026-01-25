Krovinović: Što nam je rekao Garcia? Ništa, nije smak svijeta

Hajduk je izgubio od Istre 1961 2-1 na Poljudu u 19. kolu HNL-a, a Filip Krovinović podijelio je dojmove nakon utakmice.

- Sve vidite na mojoj faci, razočaran sam i tužan, mislim da sve stane u to da je Istra zabila sve što je imala, a da smo mi promašivali puno, previše i to je život. Ništa, čestitke Istri, a mi glava gore i za pet dana je nova utakmica.

Greda, vratnica, četiri prave prilike ste zapucali?

- Istina, i drugo poluvrijeme je imalo svoju priču... Svi živi smo pucali, moja greda, Skokina vratnica, Šego, Almena... pucamo na prazan gol i netko od njih skine s crte... Moje mišljenje je da nismo zaslužili, ali to je tako, negdje ti uzme, negdje ti vrati...

Niste bili agresivni, kao da nije bilo snage?

- Moguće, kao da smo išli korak po korak, ali dizali smo se, iskreirali par šansi, zabili gol... Ne znam, tužni, razočarani ali moramo pokazati karakter i za pet dana odigrati bolju utakmicu.

Što vam je rekao trener?

- Ništa, treba ostati pozitivan, nije smak svijeta. Ima sitnica koje možemo popraviti, primili smo naivno golove...

Nedostajalo je puno igrača?

- Sigurno, i prema naprijed, i prema iza... Igrači poput Rebića i Livaje bi dobro došli svakom klubu pa tako i nama, danas ih nije bilo, međutim mislim da nismo zaslužili izgubiti utakmicu čak i bez njih.

Dosta je promjena, Skelin, Skoko, Šarlija i Pukštas su bili na klupi?

- Da, svega je bilo, Mlačić je preskočio dvije pripremen utakmice, novi stoperski par nakon dugo vremena, eto, Bamba nije igrao neko vrijeme. Svi koji uđu moraju biti spremni, raditi i kad uđu pomoći. To moramo pokazati u Gorici, mi smo Hajduk i idemo po tri boda....

S druge strane, Josip Radošević bio je puno zadovoljniji ishodom utakmice.

- Rezultat je pokazatelj svega viđenoga a ova pobjeda nam puno znači. Istra radi dobre stvari. Igrali smo protiv odličnog Hajduka koji ima jako dobre igrače. Ali, imamo i mi dobre igrače, i tablica nešto pokazuje.

Koliko su Hajduku nedostajali Rebić i Livaja?

- Sigurno su to kvalitetni igrači koji su nedostajali Hajduku. Htio bih čestitati svojim dečkima na vrlo pobjedi na Poljudu, to nije nimalo lagano. Želim Hajduku sve najbolje, a i nama isto.

Na poluvremenu ste vodili 2:0, a mogao je Rozić u završnici zabiti i treći gol?

- Bila je to super akcija. Vinko je odlično pucao, Sigur je ušao u blok. Imao je i Hajduk svojih šansi, ali mislim da je ovo realan rezultat.

Koja je bila taktika za drugo poluvrijeme?

- Kada imaš 2:0 zna biti zeznuto. Hajduk je smanjio na 1:2, zadnjih desetak minuta nije bilo lako. Hajduk je pojačao u nastavku, napadali su...

Je li vezni red Radošević-Lončar osovina Istre, kombinacija ste mladosti i iskustva?

- Sigurno da je to spoj iskustva i mladosti. Dobro smo izbalansirana momčad, opasni smo. Istra se razvija, radi super transfere. Radi se lijepa priča.

Lawal ide u Češku za tri milijuna eura...?

- Čestitam mu na super transferu. To je pokazatelj gdje klub ide.

Mijo Caktaš vratio se u svoje i vaše Dugopolje...?

- Čuli smo se baš, želim mu da uvede klub u prvu ligu. Moj povratak? Uživam u Istri, imam važeći ugovor, ali nikad se ne zna što život nosi.

Kakav je Hajduk, može li izdržati utrku s Dinamom?

- Sigurno da imaju svoju kvalitetu, imaju kvalitetnog trenera. Imaju širinu. Mislim da će biti neizvjesno do samog kraja. Dinamo ima i Europu. Želim Hajduku da budu hrabri i da pokušaju osvojiti titulu jer imaju kvalitetu i kapacitet - zaključio je Radošević.