Krovinović: Vrijeme nije išlo na ruku, ali bacali smo se na glavu

Hajduk je u 30. kolu HT Prve lige pobijedio Šibenik i zadržao korak za vodećima, no Valdas Dambrauskas i nije imao nekog razloga za slavlje obzirom na ono što smo vidjeli na travnjaku, bez obzira što su ovoj fazi sezone važni samo bodovi.

Hajduk se mučio, a mislio je da će mu gol iz prvog poluvremena bit dovoljan za pobjedu. Šibenčani su iz svlačionice na poluvremenu izašli kao neka potpuno druga momčad i stvorila brojne prilike pred golom Nikole Kalinića. Na koncu su 'bili' došli do pobjede tek golom u 87. minuti.

- Imali smo neki posjed i kontrolirali smo većinu utakmice, problem je bila završnica i realizacija, ali jednostavno, na koncu sretno smo dobili. Imali smo puno šansi ali mogla se i okrenuti utakmica jer su i oni imali nekoliko kontri i možemo biti sretni što smo na kraju pobijedili. To je najvažnije. Nadam se da će nam se u sljedećim utakmicama vratiti ove šanse koje smo propustili zabiti. Treba se okrenuti idućoj utakmici i spremiti za Goricu - rekao je strijelac pobjedničkog gola Josip Elez.

Tri nova boda su upisana. Hajduk je došao na četiri boda od Dinama, dva od Osijeka, no 'bili' ponovno nisu prezentirali posebno lijep nogomet. Istina, i vremenski uvjeti nisu im išli na ruku, ali činjenica je da se Hajduk muči, teško ga je gledati...

- Znali smo da neće biti lako, pripremali smo, dobili smo i to je najbitnije. Nova tri boda su upisana i čekamo utakmicu s Goricom u petak. Čekamo ostale rezultate sutra, na nama je samo da radimo i idemo utakmicu po utakmicu i davati sve od sebe, pa ćemo vidjeti do kuda će nas to dovesti. Vrijeme nije bilo dobro za igru, išli smo na glavu, to se vidjelo, navijači su to osjetili i hvala im što su došli u ovako velikom broju. Mislim da smo zasluženo pobijedili, ali moramo poraditi na realizaciji, možemo mi to puno bolje... Što se tiče mog gola i asistencije, sretan sam, momčad uvijek izbaci pojedinca, danas sam to bio ja, gol i asistencija, sutra će to biti netko drugi, najvažnije je da mi dišemo kao jedno i pobjeđujemo. Samo tako trebamo nastaviti - rekao je nakon utakmice miljenik Torcide Filip Krovinović.

