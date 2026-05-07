'Krtica' u Realu: Posvađao se s trenerom pa pušta informacije?

Real Madrid je u kaosu. Osim rezultatske krize, svlačionicu potresaju sukobi, a vodstvo kluba uvjereno je da netko od igrača namjerno odaje informacije medijima kako bi destabilizirao momčad. Navodno je pokrenuta interna istraga, a španjolski mediji već imaju glavnog osumnjičenika.

Atmosfera u momčadi je na rubu pucanja, a svlačionica kao "bure baruta". Posljednjih tjedana u javnost su dospjele priče o nizu incidenata. Prvo o sukobu Antonija Rüdigera i mladog beka Alvara Carrerasa, a zatim i o žestokom obračunu između Federica Valverdea i Aureliena Tchouamenija. Njihov je sukob navodno bio toliko ozbiljan da je Urugvajac zbog posjekotine na glavi morao potražiti i liječničku pomoć, što je natjeralo upravu na hitan sastanak.

Prema navodima španjolskih medija, u klubu vjeruju da je izvor curenja informacija veznjak Dani Ceballos. On je potpuno pao u drugi plan i očekuje se da će na ljeto napustiti klub, a situacija je eskalirala nakon žestokog sukoba s trenerom Álvarom Arbeloom. Zanimljivo je da su se ozbiljnije informacije o lošoj atmosferi počele pojavljivati u javnosti upravo nakon tog incidenta. Arbeloa je odbio detaljnije komentirati situaciju.

​- Preko 20 godina sam u ovoj svlačionici i prvo što sam naučio jest da ono što se dogodi unutra, ostaje unutra - poručio je.

Ceballos je i ranije bio pod sumnjom da je novinarima odavao sastave uoči utakmica. Upravo zbog takvih curenja informacija klub je počeo objavljivati početnu jedanaestoricu puno ranije nego što je to uobičajeno. Iako službene potvrde nema, čini se da je nepovjerenje unutar momčadi dosegnulo vrhunac.

Prema navodima Marce, tenzije su kulminirale prošlog tjedna. Ceballos je u trening-centru u Valdebebasu navodno ušao u Arbeloin ured, a nakon kratkog razgovora brzo se vratio u svlačionicu, gdje je suigračima otkrio da je zatražio da ga se izbaci iz momčadi do kraja sezone. U svlačionici vjeruju da je riječ o osobnom sukobu između igrača i trenera.