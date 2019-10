Krvavi sport koji uzima živote: Četvrta smrt u tri mjeseca...

Stravičnu sliku pruža pogled unazad manje od tri mjeseca. U ringu se događaju tragedije. Četvorica su boksača umrla tijekom borbi ili tek koji dan kasnije u bolnicama od posljedica boksačkih mečeva.

19. srpnja 2019. - Maksim Dadašev (28), Rusija (protivnik: Subriel Matías, Puerto Rico). Meč je otišao u 11 rundi, borbu je zaustavio trener ruskog boksača koji je kolabirao u kolima hitne pomoći na putu u bolnicu. Podvrgnut je operaciji mozga, stavljen je induciranu komu, ali preminuo je od moždanog edema (oticanja).

25. srpnja 2019. - Hugo Alfredo "Dinamita" Santillan (23), Argentina (protivnik: Eduardo Javier Abreu, Uruguay). Onesvijestio se dok je sudac borbu proglašavao neodlučeno. U bolnici je dijagnosticirano oticanje mozga, otkazali su bubrezi i Santillan se više nikada nije probudio. Santillan se zapravo nije ni smio boriti jer je samo mjesec dana ranije imao borbu koju je izgubio.

21. rujna 2019. - Boris Stančov (21), Bugarska (protivnik: Ardit Murja, Albanija). Borio se pod licencom svojeg rođaka kako bi skrio zdravstvene probleme. Tragedija se dogodila u četvrtoj rundi, jednostavno se srušio u ringu, a nije pomogla ni hitna intervencija liječnika. Uzrok smrti: infarkt, srce nije izdržalo napore.

16. listopada 2019. - Patrick Day (27), SAD (protivnik: Charles Conwell, SAD). Doživio je nokaut, četiri je dana bio u induciranoj komi zbog teških ozljeda mozga. Liječnici su pristupili hitnoj operaciji mozga, ali trauma je bila prevelika da bi se spasilo život 27-godišnjeg američkog boksača...

- Jako je teško objasniti ili opravdati opasnosti u boksu u ovakvo vrijeme. Ovo nije vrijeme kad su primjerene osude ili prozivanja, a ni odgovori nisu jasni. Ali vrijeme je da poduzmemo nešto. Znamo mnoštvo pitanja, imamo sredstva da odgovorimo na njih, budemo odgovorni i učinimo boks sigurnijim. Tako ćemo honorirati nasljedstvo Patricka Daya - rekao je promotor preminulog boksača, Lou DiBella pa dodao:

Foto: Jon Durr

- Patrick nije ni morao boksati. Dolazi iz dobre obitelji, bio je pametan, obrazovan, imao dobre vrijednosti i druge vrline zbog kojih je mogao zarađivati za život. Izabrao je boks znajući za neizbježne rizike s kojima se svaki borac suočava kad ulazi u boksački ring - izjavio je DiBella.

Ima li ovo sve smisla?

U svim borilačkim sportovima borci dobivaju basnoslovne plaće, no ipak nakon svega, jel' vrijedi ugrožavati svoje zdravlje radi toga? Udarci šakom u borilačkim sportovima mogu dosegnuti do 50 km/h, a to znači da na tijelu ili glavi borca sjedne masa od 400 kila.

Mnogi borci nakon karijera vuku te posljedice iz borbi kroz cijeli život, a dokazi su brojni. Mirko Filipović imao je moždani udar prije nekoliko mjeseci kao posljedica brojnih udaraca, a Branko Cikatić je danas nepokretan.

Velike probleme sa zdravljem u životu imao je i najveći boksač svih vremena Muhammad Ali koji je bolovao od Parkinsonove bolesti koja ga je na kraju i otpratila u smrt. Veliki Joe Luis se mučio s demencijom, a Alzheimerova bolest koštala je života Sugar Ray Robinsona.

Foto: Jon Durr/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U budućnosti bi ljudi odgovorni za borilačke sportove mogli razmisliti o uvođenju zaštita kako bi smanjili opasnost od ozljeda. Pa čak su i gladijatori koji su se borili na život ili smrt imali na glavama kacige koje su ih koliko toliko štitile od ozljeda.

Jer kad se bolje zapitamo, čemu ta slava i svi ti novci, kada ne možete do kraja života normalno živjeti? Vrijedi li riskirati sve te udarce zbog kojih je upitan vaš nastavak života, udarci kojima je upitno hoćete li gledati svoju djecu kako odrastaju.

Jesu li ti udarci, novci, slava, uopće vrijedni ljudskog života? Svi ovi primjeri pokazuju koliko te ozljede mogu biti fatalne za ljudski život.

Tragedija Patricka Daya 15. je smrt u boksačkom ringu koja se dogodila u posljednjih 28 godina. Otkad su u boksu planetarno uvedena pravila 'Markiza od Queensberrya', od posljedica borbi u ringu ili nakon borbe preminulo je preko 500 boksača.

Smrti u ringu:

17. studenog 1991. - Clive Sikwebu iz Južne Afrike preminuo je devet dana nakon što je bio nokautiran u meču protiv sunarodnjaka Ndoda Mayendea

iz Južne Afrike preminuo je devet dana nakon što je bio nokautiran u meču protiv sunarodnjaka Ndoda Mayendea 1. prosinca 1991. - Japanac Minoru Katsumata umro je u prvoj profesionalnoj borbi, nakon što ga je nokautirao sunarodnjak Takashi Murata

umro je u prvoj profesionalnoj borbi, nakon što ga je nokautirao sunarodnjak Takashi Murata 26. travnja 1994. - Britanac Bradley Stone borio se protiv sunarodnjaka Richieja Wentona. Umro je od izljeva krvi u mozak

borio se protiv sunarodnjaka Richieja Wentona. Umro je od izljeva krvi u mozak 22. srpnja 1994. - Kenijac Robert Wanglia borio se protiv Amerikanca Davida Gonzaleza. Nakon borbe završio je u bolnici zbog izljeva krvi u mozak. Operirali su ga, umro je samo koji sat kasnije

borio se protiv Amerikanca Davida Gonzaleza. Nakon borbe završio je u bolnici zbog izljeva krvi u mozak. Operirali su ga, umro je samo koji sat kasnije 6. svibnja 1995. - Kolumbijac Jimmy Garcia umro je 13 dana nakon borbe protiv Gabriela Ruelasa. Uzrok - izljev krvi u mozak

umro je 13 dana nakon borbe protiv Gabriela Ruelasa. Uzrok - izljev krvi u mozak 12. listopada 1995. - Britanac James Murray borio se protiv sunarodnjaka Drewa Dochertyja. Srušio se u zadnjoj rundi, umro je sljedeći dan

borio se protiv sunarodnjaka Drewa Dochertyja. Srušio se u zadnjoj rundi, umro je sljedeći dan 13. prosinca 1997. - Felix Bwalya borio se protiv Britanca Paula Burkea. U zadnjoj rundi Zambijac je triput bio u nokdaunu, umro je devet dana kasnije

borio se protiv Britanca Paula Burkea. U zadnjoj rundi Zambijac je triput bio u nokdaunu, umro je devet dana kasnije 29. rujna 2016. - Mike Towell iz Velike Britanije umro je dan nakon borbe protiv sunarodnjaka Dalea Evansa

iz Velike Britanije umro je dan nakon borbe protiv sunarodnjaka Dalea Evansa 16. lipnja 2017. - Kanađanin Tim Hague triput je bio nokdaunu u borbi protiv sunarodnjaka Adama Braidwooda. Zadnji nokaut bio je koban, umro je dva dana kasnije

triput je bio nokdaunu u borbi protiv sunarodnjaka Adama Braidwooda. Zadnji nokaut bio je koban, umro je dva dana kasnije 24. veljače 2018. - Scott Westgarth iz Velike Britanije umro je nakon borbe protiv Deca Spelmana u Engleskoj. Bio je u bolnici dva dana, uzrok je izljev krvi u mozak

iz Velike Britanije umro je nakon borbe protiv Deca Spelmana u Engleskoj. Bio je u bolnici dva dana, uzrok je izljev krvi u mozak 17. listopada 2019. - Amerikanac Patrick Day preminuo je u Chicagu četiri dana nakon što su ga liječnici stavili u komu zbog teških ozljeda glave u meču protiv Charlesa Conwella

preminuo je u Chicagu četiri dana nakon što su ga liječnici stavili u komu zbog teških ozljeda glave u meču protiv Charlesa Conwella