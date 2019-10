Tragedija: Boksač Patrick Day umro je 4 dana nakon nokauta

Trebala je to biti samo jedna od brojnih boksačkih priredbi kakve se svaki vikend održavaju diljem svijeta, a pretvorila se u tragediju. Četiri dana nakon što je Charles Conwell (21) brutalno nokautirao Patricka Daya (27) u meču super velter kategorije u Chicagu Amerikanac je izgubio bitku za život.

- Umro je okružen obitelji, bliskim prijateljima i članovima boksačkog tima. Bio je sin, brat i dobar prijatelj mnogima. Patova ljubaznost, pozitivnost i velikodušnost duha ostavljala je upečatljiv dojam na svakoga s kojim se susretao - rekao je Dayev promotor Lou DiBella.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Patrick Day nalazio se u induciranoj komi nakon teških ozljeda mozga koje je zadobio u meču protiv Conwella. Šest godina mlađi i neporaženi sunarodnjak s dva ga je krošea srušio u borbi za titulu USBA-a, a Patrick je pao u nesvijest. U ring su odmah uletjeli liječnici, a dvoranom se prolomio šok i nevjerica.

Onesviještenom boksaču odmah su stavili masku s kisikom na usta dok su ga iznosili i morao je na operaciju mozga zbog teških udaraca. Naime, nokaut se dogodio u posljednjoj rundi, a Day je ranije u meču još dvaput bio u nokdaunu. Stoga se postavlja pitanje - da je sudac ranije prekinuo meč, bi li došlo do tragičnog epiloga?

Rest In Peace.



Patrick Day was always kind, happy and an exceptional good man who was outstandingly passionate about boxing. We will always remember you for all of that. pic.twitter.com/v506g26nmX — World Boxing Council (@WBCBoxing) 16. listopada 2019.

Conwell nakon 11. pobjede u isto toliko profesionalnih mečeva nije bio raspoložen, na njegovom se licu očitavao šok jer se nije nadao da će dvama udarcima tako teško ozlijediti kolegu od čega se na koncu nije oporavio.

- Nikad mi nije bila namjera da se ovo dogodi. Samo sam želio pobijediti. Da mogu vratiti vrijeme unazad, to bih i napravio. Nitko ne zaslužuje da mu se ovo dogodi. Borbu vraćam unazad u glavi i razmišljam što bi bilo da ti se ovo nikada nije dogodilo, kao i zašto ti se ovo dogodilo - rekao je Charles Conwell i dodao:

- Ne mogu prestati razmišljati o tome. Molio sam se za tebe toliko puta, toliko puta sam plakao jer nisam ni mogao zamisliti kako bi se moja obitelj i prijatelji osjećali.Vidim te gdje god odem i o tebi čujem samo najljepše stvari. Razmišljao sam o napuštanju boksa, ali ne znam je li to ono što bi ti želio.

Patrickova smrt Conwella će motivirati da za njega dođe do svjetskog vrha.

- Znam da si borac u srcu i odlučio sam to ne napraviti, već se boriti i osvojiti svjetsku titulu jer to je ono što si ti želio i to je ono što ja želim. Motivirat ćeš me svakog dana i davat ću sve od sebe svaki put kad zakoračim u ring - zaključio je.

Boksački svijet je u šoku. Otišao je još jedan mladi život i podigao svijest o vječnim pitanjima zdravstvene sigurnosti u ringu.

- Patrick nije morao boksati. Dolazi iz dobre obitelji, bio je pametan, obrazovan, imao dobre vrijednosti i druge vrline zbog kojih je mogao zarađivati za život. Izabrao je boks znajući za neizbježne rizike s kojima se svaki borac suočava kad ulazi u boksački ring. Pat je volio boks, inspirirao je ljude i zbog toga se činio živim - dodao je promotor preminulog boksača DiBella.

Day je pobijedio u 17 od 22 profesionalne borbe, izgubio je četiri meča i jednom remizirao. Njegova smrt nastavak je tragičnih slučajeva u boksu, samo u srpnju ove godine ugašeni su životi Rusa Maksima Dadaševa i Argentinca Huga Santillána zbog ozljeda zadobivenih u ringu.

- Jako je teško objasniti ili opravdati opasnosti u boksu u ovakvo vrijeme. Ovo nije vrijeme kad su primjerene osude ili prozivanja, a ni odgovori nisu jasni. Ali vrijeme je da poduzmemo nešto. Znamo mnoštvo pitanja, imamo sredstva da odgovorimo na njih, budemo odgovorni i učinimo boks sigurnijim. Tako ćemo honorirati nasljedstvo Pata Daya - zaključio je DiBella.

Boksačevu smrt oplakuje i jedan od najmoćnijih ljudi u svijetu boksa, vlasnik promotorske kuće Matchroom Boxing Eddie Hearn.

"Shrvan sam viješću o smrti Patricka Daya. Upoznao sam ga prošli četvrtak, bio je šarmantan mladić sa snom i smiješkom koji je osvijetlio prostoriju. Naše najdublje molitve su s njegovom obitelji, trenerom Joeom Higginsom, Charlesom Conwellom i promotorm Louom DiBellom", napisao je Hearn na Twitteru.

Devastated to hear the news of the passing of Patrick Day.I met him for the first time last Thursday,what a charming young man with a dream and a smile that lit up the room.Our deepest prayers are with his family, his trainer Joe Higgins,Charles Conwell and promoter Lou DiBella🙏 — Eddie Hearn (@EddieHearn) 16. listopada 2019.