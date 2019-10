Pisao protivniku u komi: Svaki dan molim za tebe i plačem...

Nokaut je bio odlično izveden, ali pobjednik Charles Conwell (21) sigurno nije očekivao da će njegovi udarci ostaviti toliku štetu na glavi Patricka Daya (27). Mladi boksač brutalno je s dva krošea srušio starijeg kolegu, a Day je pao u nesvijest dok su u ring uletjeli bolničari. Dayu su operirali mozak i stavili ga u komu, a sad se s emotivnom porukom oglasio i njegov protivnik.

Foto: Jon Durr

- Nikada mi nije bila namjera da se ovo dogodi. Samo sam želio pobijediti. Da mogu vratiti vrijeme unazad, to bih i napravio. Nitko ne zaslužuje da mu se ovo dogodi. Borbu vraćam unazad u glavi i razmišljam što bi bilo da ti se ovo nikada nije dogodilo, kao i zašto ti se ovo dogodilo.

Ne mogu prestati razmišljati o tome. Molio sam se za tebe toliko puta, toliko puta sam plakao jer nisam ni mogao zamisliti kako bi se moja obitelj i prijatelji osjećali.Vidim te gdje god odem i o tebi čujem samo najljepše stvari. Razmišljao sam o napuštanju boksa, ali ne znam je li to ono što bi ti želio.

Znam da si borac u srcu i odlučio sam to ne napraviti, već se boriti i osvojiti svjetsku titulu jer to je ono što si ti želio i to je ono što ja želim. Motivirat ćeš me svakog dana i davat ću sve od sebe svaki put kad zakoračim u ring. Iskreno, Charles Conwell - napisao je američki boksač.

Foto: Jon Durr

O nesreći je progovorio i promotor Anthonyja Joshue, Eddie Hearn koji je razgovarao s promotorom boraca Louiejem DiBellom.

- Očito nije dobro. Nokautom ga je onesvijestio u zadnjoj rundi i nasreću, vrlo su ga brzo iznijeli na nosilima. Pratio sam ga u bolnicu i još je bio u nesvijesti, išao sam u bolnicu s njegovim timom i promotorima, svi molimo za njega. Ne želim spekulirati, ali mislim da mu je ekstremno loše - završio je Hearn.

