Dinamo je prohujao Kvarnerom, razbio Rijeku 5-1 i u velikom stilu matematički potvrdio 22. naslov hrvatskog prvaka, četvrti zaredom!

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamova trofejna soba

Trener 'modrih' Damir Krznar bio je i više nego zadovoljan nakon utakmice.

- Usprkos hladnom tušu u prvoj minuti ono što veseli je da smo bili u fokusu i koncentrirani na zadatke. Brzo smo se vratili i preuzeli kontrolu. I prije izjednačujućeg pogotka bili smo dobri i u kontroli te vjerovali da možemo - rekao je Krznar odmah po završetku derbija za Arenu Sport pa dodao:

- Nisam slučajno rekao fokus na zadatke. U pripremi utakmice nismo spominjali konačni ishod ni pobjedu. Bitno je bilo jedino ono na terenu i ono što smo zacrtali. Rezultat dolazi zbog toga.

Dinamo se u potpunosti otvorio u drugom poluvremenu i zaigrao odličan nogomet.

- Izuzetno dobra reakcija u drugom poluvremenu, osjetili smo da možemo i dobili hrabrosti. Od Ivanušeca smo dobili što smo očekivali, pojačali se s Ademijem i Jakićem. U zadnje dvije, tri utakmice nismo dobivali tempo svih 90 minuta, ali danas smo uspjeli. Danas smo pobijedili sami sebe.

Bila je ovo sjajna sezona za Dinamo. 'Modri' su stigli do četvrtfinala Europske lige izbacivši Tottenham, osvojili su prvenstvo, a još uvijek mogu podići i Rabuzinovo sunce.

- Naš put još nije završen. Mi pretendiramo i na Kup, tek onda bi ta sezona bila fantastična, možda i najbolja u zadnjih 50 godina, možda najbolja u povijesti. Želim zahvaliti direktnim proizvođačima igrača, zahvaliti i svih 26, 27 igrača. Čestitam stručnom stožeru, Zoranu Mamiću koji je do unatrag par kola bio s nama i praktički trasirao taj put. Onima koji brinu o nama, cijeloj Dinamovoj familiji jer zaista jesmo obitelj. I kada se netko tako trudi onda ga i nagradi - zaključio je trener Dinama.

S druge strane, trener Rijeke Goran Tomić imao je malo razloga za zadovoljstvo.

- Čestitam Dinamu na zasluženoj pobjedi i osvajanju titule. Apsolutno su bili najbolji tijekom cijele sezone. Prvih pola sata smo dobro izgledali, nakon vodstva 1-0 smo imali par situacija za otići na dva razlike. Dinamo je tada preuzeo kontrolu igre bez nekih prilika, ali ono što me nervira je da iz bilo kakve bezopasne situacije primimo gol. Drugo poluvrijeme su bili bolji i izdominirali nas. Generalno me brine faza obrane gdje protivnik prelako stiže do šanse. A i sami sebi smo zabili tri autogola.

Zaista nevjerojatno, Dinamo je od pet postignutih golova do čak tri stigao autogolovima Rijekinih igrača.

- Obranu ne igramo dobro, puno golova primamo. I u tim nekim momentima kad smo kompaktni svaki ubačaj predstavlja opasnost. Tu je sigurno i velika kvaliteta Dinama. Kad se dignete jedan put onda vas iskontriraju gore.

- Treba gledati s pozitivne strane. U dva mjeseca smo došli da sami o sebi odlučujemo i sve ovisi o nama. Već sutra možemo ići spremati novu utakmicu i uvjeren sam da možemo izboriti Europu - zaključio je Rijekin strateg.