Dinamo je pobjedom (5-1) na Rujevici stigao do 22. naslova prvaka u hrvatskoj povijesti. Zagrepčani su u jednoj prilično čudnoj utakmici s tri autogola (Galovića, Capana i Vukčevića) zasluženo slavili, domaću mrežu još su pogađali Mišić i Oršić. Damir Krznar tako je stigao do prvog trenerskog trofeja u karijeri, a za samo devet dana 48-godišnji stručnjak može stići i do dvostruke krune.