UMIRIO PRATITELJE

Kubanski MMA borac oglasio se nakon prometne nesreće u Puli i otkrio u kakvom je stanju...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Fight Nation Championship | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Andres Ramos doživio je prometnu nesreću u četvrtak navečer u Puli, a dan kasnije javio se pratiteljima i umirio one koji su bili zabrinuti za posljedice nesreće

Andres Ramos (31), borac FNC organizacije i bivši izazivač za naslov u poluteškoj kategoriji, doživio je prometnu nesreću u četvrtak navečer u Puli. Njegov klub Trojan Free Fighters odmah je objavio vijest na Instagramu i poručio da kubanski borac nije skrivio nesreću. Dodali su da se nalazi na obradi u Općoj bolnici Pula te mu poželjeli miran i brz oporavak.

"Naš Andres Ramos večeras je, bez svoje krivnje, doživio prometnu nesreću. Trenutno je zbrinut i na daljnjoj obradi u pulskoj bolnici. Hermano, cijeli Trojan je uz tebe. Želimo ti miran i brz oporavak", napisali su iz kluba, a Ramos je njihovu objavu odmah podijelio.

Dan kasnije Ramos se i sam oglasio na društvenim mrežama. Smirio je pratitelje koji su strahovali za njegovo zdravlje i otkrio da je prošao bez težih posljedica.

SVE JE SPREMNO U rekordnom roku se izvagali uoči FNC Knockouta u Mariboru
U rekordnom roku se izvagali uoči FNC Knockouta u Mariboru

"Evo da se javim i ja, sve je prošlo s manjim povredama, hvala Bogu! Hvala svima za pomoć i podršku, pogotovo bolničarima i doktorima u pulskoj bolnici i mom timu Trojan Free Fighters. Vraćam se uskoro!", poručio je Ramos uz fotografiju.

Foto: Instagram

Ramos u profesionalnoj MMA karijeri ima šest pobjeda i dva poraza, a sve borbe odradio je u FNC-u. Posljednji put nastupio je prošlog mjeseca u Zagrebu, kada je napao pojas poluteške kategorije koji drži Matej Batinić. U toj je borbi izgubio nokautom u prvoj rundi i ostao bez prilike da postane prvak.

