Kuha li se nešto? Na Poljudu se sastali Slaven Bilić i Ivan Bilić

U četvrtak smo objavili ekskluzivnu informaciju da je jedna od ozbiljnih opcija da vođenje Hajduka preuzme grupacija nekadašnjih igrača Hajduka na čelu sa Slavenom Bilićem i Goranom Vučevićem. Bez obzira što se na tu temu ozbiljno razgovara, oni još uvijek nisu dali pristanak. Pristaju na taj angažman samo ako bi došli skupa, kao jedinstveni tim, a traže i garancije da će voditi klub onako kako oni sami misle da je najbolje.

Jučer je Slaven Bilić boravio na Poljudu, doduše, zbog svečanog otvaranja vitrine nekadašnjeg legendarnog kapetana i čelnika Hajduka Vinka Cuzzija s čijim sinom Ivom je prijatelj, ali se sastao i s prezimenjakom, predsjednikom Ivanom Bilićam. Nije poznato o čemu su razgovarali, ali s obzirom na turbulentno financijsko razdoblje koje čeka Hajduk, prilika da jednu od važnih funkcija u klubu preuzme takvo nogometno ime izgleda kao dar s neba, kao što se dogodilo sa Zvonimirom Bobanom u Dinamu.

Split: Poznati na tribinamaa tijekom utakmice Hajduka i Dinama | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Hajduk čekaju tjedni i mjeseci u kojima će biti velikih promjena i čišćenja, od trenera, igračkog kadra, članova Nadzornog odbora, sportskog direktora. Aktualnom predsjedniku kluba Biliću ponudit će u klubu vođenje financija, a sportskom direktoru Francoisu Vitaliju i voditelju Akademije Bori Primorcu sporazumni raskid ugovora. Kad se pronađu ljudi za vodstvo kluba, onda će se tražiti i trener nakon odlaska Gennara Gattusa, koji je kritizirao upravljačku strukturu.

- Upravljanje klubom me muči. Ne znam gledate li druge klubove u Europi, nisam nigdje vidio ovakav model upravljanja. Teško je ovako funkcionirati da dođeš ujutro na posao i znaš da nemaš novca. Dođe prijelazni rok i znaš da ne možeš nekoga dovesti. Na koncu, tko je važniji, predsjednik ili nadzorni odbor? Ako NO ima veće ovlasti od predsjednika to mi je teško razumjeti. U siječnju sam imao ozbiljne ponude pa sam odlučio ostati ovdje jer mi je bilo dobro. Da se razumijemo, dobro je meni i sad, ali teško je raditi kad znaš da ne možeš donijeti nešto dobro, osnažiti momčad, ohrabriti igrače ili popraviti nešto novo - rekao je Talijan na odlasku.