Veliko pospremanje u Hajduku: Odlaze svi, a funkcije nude timu koji bi vodio Slaven Bilić!

Nakon poraza od Dinama i remija u Velikoj Gorici Hajduk je ispao iz ozbiljne utrke za naslovom prvaka pa se razočarana vojska navijača automatski okrenula razmišljanjima i kalkulacijama za novu sezonu. Tko ostaje, tko ide, tko će uzeti u ruke vrući krumpir i prionuti poslu...? A posla ima jako puno, jer Hajduk ima ozbiljnih problema, kako s financijama, tako i na svim razinama sportske politike kluba, od Akademije do prve momčadi.

Pod krinkom utrke za trofejima klub se u posljednjih nekoliko godina pogubio, zanemarene su financije i odgoj mladih igrača koji su uvijek bili oslonac kluba, napravljena su tri koraka unatrag i sada se traže promjene, a to niti je lako, niti je jednostavno.

Ono što se pouzdano zna je da će svi koji nešto znače u trenutnoj hijerarhiji - otići. Član uprave Ivan Matana već je napustio Poljud, uskoro će biti raspisani izbori za novi Nadzorni odbor, a dobro obaviješteni izvori uvjeravaju nas da na funkcijama neće ostati ni predsjednik Ivan Bilić, ni sportski direktor Francois Vitali, ni trener Gennaro Gattuso, ni voditelj Akademije Boro Primorac...

Biliću će biti ponuđeno vođenje klupskih financija i jedino ako prihvati tu funkciju može ostati na Poljudu. Sa sportskim direktorom Vitalijem i voditeljem Akademije Primorcem klub će se sporazumno rastati, čeka se da trener Gennaro Gattuso ode sam, a upitan je čak i status Marinke Akrap koja obnaša dužnost člana uprave. Njenim dolaskom napravljen je odličan posao u sektoru marketinga, ali rad u upravi koja je nagomilala dugove i neki upitni projekti mogli bi i njoj presuditi.

Slaven Bilić vraća se u Hajduk?!

Scenarij koji bi se trebao odviti odmah nakon završetka aktualne sezone obuhvaća izbore i okupljanje novog Nadzornog odbora, a onda i imenovanje novog predsjednika i sportskog direktora. Navodno već postoje kvalitetna rješenja za obje funkcije, dobro upućeni uvjeravaju nas kako su u pitanju legende kluba koje su se spremne uhvatiti u koštac s nagomilanim problemima, ali samo ako im budu ponuđene garancije da će raditi po svom. U tom bi smislu idu išle i korekcije modela upravljanja klubom, i to na način da bi se birao predsjednik koji bi došao u klub sa svojim timom ljudi i programom rada na koji nitko ne bi imao utjecaj.

Navodno je ta ideja zaživjela nakon informacije da se Zvonimir Boban vraća u Dinamo, pa je Hajduk odlučio parirati s jednako jakim imenima koja se za sada drže u tajnosti, ali se, uvjeravaju nas, radi o Slavenu Biliću, Alenu Bokšiću, Aljoši Asanoviću, Goranu Vučeviću, Nikoli Kaliniću, Nikoli Jerkanu... Bilić bi bio na čelu tima, Vučević i Kalinić preuzeli bi upravljačke funkcije u sportskom segmentu... U svakom slučaju ponuda je na stolu, nitko od navedenih za sada nije dao svoj pristanak, ali ako dobiju garancije da će u klub ući kao tim, svi skupa, i da mogu raditi po svom, to bi se vrlo brzo moglo dogoditi.

Iako se u javnosti dugo špekuliralo s imenima poduzetnika Tomislava Mamića i Mije Pašalića, koji dugi niz godina pomažu klub na sve načine a najviše financijski, doznajemo kako njih dvojica ne žele preuzeti upravljačke funkcije, ali su spremni pomoći iz sjene, vezama, poznanstvima, savjetima, moguće čak i kroz osobno sudjelovanje u radu Nadzornog odbora.

Ovih dana dobili smo uvjeravanja s više strana kako bi se sve trebalo odviti maksimalno brzo, tako da se zbog kašnjenja ne bi kompromitirala i sljedeća sezona, ali to ne obuhvaća poziciju trenera i igrački kadar, to je posao koji će biti obavljen tek nakon imenovanja novog predsjednika i sportskog direktora. A ako se cijela priča odvije brzo i pogotovo s imenima o kojima se razgovara, to će biti garancija da će Hajduk prebroditi ovu krizu na najbezbolniji mogući način, jer do prije nekoliko dana situacija je izgledala poprilično katastrofično...