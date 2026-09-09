Kukoč nakon velikog slavlja: Neki kažu da je kolumbijska roba. Luđi sam nego s 15 godina

Segesta je priredila veliko iznenađenje u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa pobijedivši Osijek 3-1. Drugoligaš iz Siska poveo je u 41. minuti golom Tonćija Kukoča-Petraella, a u sudačkoj nadoknadi prvog dijela Kukoč-Petraello asistirao je Petru Brleku za 2-0.

Osijek je početkom nastavka smanjio preko Nike Farkaša i potom pritisnuo domaćina, ali nije uspio doći do izjednačenja. Segesta je izdržala nalete gostiju, a Vilim Gec u 93. minuti zabio je za konačnih 3-1 i potvrdio veliko slavlje te plasman među 16 najboljih momčadi Kupa.

Nakon utakmice heroj Siščana Kukoč u svom je stilu podijelio dojmove.

- Nema danas sretnije osobe od mene na cijelom svijetu. Vidite ovo slavlje, netko govori da je kolumbijska roba, ali nije. Ovo je hiperaktivnost i neka vrsta autizma. Kada se to spoji, dobijete ovo danas. Ljudi bi u mojim godinama trebali početi smanjivati energiju, a ja sam luđi nego što sam bio s 15 godina. Moramo protiv Dugopolja nastaviti ovako jer, kada napadamo, ne moramo se bojati nikoga. Prošle godine zabili smo 58 golova, nismo ušli u ligu da bismo se sada bojali. Dugopolje ima kvalitetne igrače, ali bome imamo i mi i to ćemo pokazati u subotu. Čestitam svima - rekao je Kukoč u intervjuu za MAXSport.

Osvrnuo se potom i na Osijek.

- U ovom Osijeku mogao bih ulaziti po 20 minuta i imao bih dvoznamenkasti broj golova i asistencija. Ne bih se pomaknuo s mjesta. I sam bih sebi plaćao ugovor!

Segesta i Osijek sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Otkrio je i kakav je plan Segesta imala za utakmicu.

- Šef je došao u svlačionicu i rekao: "Momci, idemo napadati." Sve što je šef rekao, mi smo na terenu napravili. Želim reći najvažniju stvar, a to je da smo šef i momčad svi kao jedno. Prošle sezone, kada je bila kriza, ostali smo zajedno i nastavili pobjeđivati. Tako ćemo i ove sezone - zaključio je Kukoč.