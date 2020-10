Kukoč prodao ogromnu vilu u kojoj je živio 27 godina: A za nju dobio manje od milijun dolara...

Legendarni hrvatski košarkaš je za ogromnu vilu 1993. godine izdvojio 1,2 milijuna dolara, ali 27 godina kasnije ta cifra je pala. Prodao ju je za 920.000 dolara...

<p><strong>Toni Kukoč </strong>navodno je prodao imanje u Highland Parku, u kojem je živio od odlaska u Ameriku, za 920.000 dolara, javlja <a href="https://www.chicagotribune.com/real-estate/elite-street/ct-re-elite-street-bulls-toni-kukoc-sold-20201020-wo6dypybirdspea5u5bncvn2bm-story.html">Chicago Tribune</a>. Hrvatski košarkaš igrao je za Bullse od 1993. do 2000. i bio jedna od najbitnijih figura u osvajanju tri NBA naslova.</p><p>Nakon prekida igračke karijere Kukoč je ostao živjeti u okolici Chicaga, a postao je i specijalni savjetnik predsjednika Bullsa Michaela Reinsdorfa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Toni Kukoč o njegovom spomeniku u Splitu</strong></p><p>Obitelj Kukoč kuću je kupila 1993. godine kad je splitski košarkaš došao igrati za Chicago Bullse te su je platili 1,2 milijuna dolara. S obzirom na to da je dolar tada više vrijedio, jasno je da su na prodaji izgubili dosta novca 27 godina nakon kupnje. 100 dolara 1993. je vrijedilo kao današnjih 180 dolara, što bi značilo da bi tadašnjih 1,2 milijuna danas vrijedilo nešto manje od 2,2 milijuna dolara.</p><p> </p><p><br/> Prodana kuća od 468 kvadratnih metara ima šest spavaćih soba, pet kupaona, tri ugradbena ormara, grijanu garažu za tri vozila, opremljenu teretanu, hidromasažnu kadu i dvorište naslonjeno na jezerce. Cijeli kompleks proteže se na 971 kvadratni metar.</p><p><br/> Kukočevi su imanje stavili na prodaju još u ožujku 2019. za 1,15 milijuna dolara, piše Chicago Tribune. U lipnju iste godine spustili su cijenu na 1,1 milijun, pa je u listopadu skinuli s tržišta, prije nego što su je u lipnju ove godine ponovno stavili na prodaju za okruglih milijun dolara.</p><p>Highland Park je smješten otprilike na pola puta između Chicaga, gdje je Toni započeo karijeru i Milwaukeeja, u kojem ju je završio 2006. godine. Štoviše, iako je u Buckse 2002. stigao trejdom, tamo je ostao do kraja karijere baš zbog blizine kuće.</p><p>No obitelj Kukoč neće daleko jer su kupili kuću u istoj ulici. Razlog prodaje prijašnje kuće je taj što je bila prevelika za njega i suprugu Renatu koji su ostali sami nakon što su se djeca odselila pa je legendarni košarkaš kupio manju kuću, ali u istoj ulici.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>