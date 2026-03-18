Kulenović nije jedini? Talijani pišu da Torino ide po dinamovca

Monsef Bakrar (25) pokazao se kao jedno od najboljih ovosezonskih pojačanja u Dinamu. Alžirac je prošlog ljeta stigao iz američkog New York Cityja u transferu "teškom" milijun eura, a talijanski Calciomercato piše kako je tamošnji prvoligaš Torino "bacio oko" na 25-godišnjeg ofenzivca "modrih".

Bakrar je ove sezone za Dinamo odigrao 31 utakmicu, a zabio je 15 golova uz četiri asistencije. Iako nije uvijek bio prva opcija, svojom borbenošću i osjećajem za golom pokazao se kao jedan od najpouzdanijih Kovačevićih aduta. Prema Transfermarktu vrijedi dva milijuna eura, a Calciomercato piše kako se on uklapa u financijske gabarite Torina.

Alžirac ima ugovor s Dinamom do ljeta 2028. godine, a prema pisanju Calcia, za njega je navodno zainteresirano nekoliko klubova uz Torino, koji je u zimskom prijelaznom roku doveo, također iz Dinama, napadača Sandra Kulenovića na posudbu s opcijom otkupa.