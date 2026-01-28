Kulenović odlazi iz Dinama, nakon Danske ide u Serie A?

Dinamo je furiozno krenuo u nastavak sezone. Sedam golova u dvije utakmice i vratio se osmijeh na lica zagrebačkih "kibica". Napadači su proradili, ali onda je stigla zabrinjavajuća vijest. Talijani su se raspisali kako je Verona zainteresirana za Sandra Kulenovića, a čini se kako to nisu puke glasine.

Kulenović bi nakon gostovanja u Danskoj protiv Midtjyllanda zaista mogao napustiti Dinamo, javljaju Sportske novosti. Prenosi se kako Dario Dabac vodi pregovore s talijanskim klubom te da je dogovor blizu. Neće se "modri" bez borbe riješiti napadača koji je donio jako puno toga klubu. Ove sezone zabio je 10 golova u 25 utakmica. Ukupno je odigrao 826 minuta, što je nešto više od 30 posto moguće minutaže. Vjerojatno premalo za ono što bi Kulenović želio. Ako se transfer zaista dogodi, Dinamo bi trebao dobiti između 3,5 i 5 milijuna eura.

Statistika Sandra Kulenovića.

Verona se nalazi na dnu talijanskog prvenstva i traži igrače koji će joj pomoći da ostane u ligi, a očito u Kulenoviću vidi novog vođu navale. Pokraj Belje nije se naigrao, a vjerojatno i neće pa bi ovaj transfer vjerojatno i imao smisla, ali za pustiti pravog vojnika kluba treba dobro razmisliti. Kako god bilo, Dinamo će od Talijana dobiti lijepu svotu novaca, a u napadu uz Belju ima i Monsefa Bakrara. U rujnu 2025. godine Kulenović je potpisao novi ugovor. Tada je produžio do 2029. godine, a stari ugovor mu je istjecao u ljeto 2027. godine.

Još ništa nije sigurno ni dogovoreno, ali priče su sve glasnije. Bit će zanimljivo vidjeti i koje je Kulenovićevo mišljenje i što on želi, a onda i stvarnu svotu koju bi inkasirao klub iz Maksimira. Do tada, fokus je na Midtjyllandu i potvrdi europskog proljeća na hladnom sjeveru.