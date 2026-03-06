Kulenović: Prođu me trnci kad pomislim da ću igrati protiv Modrića. Vlašić? Pravi je lider

Sandro Kulenović ove je zime u posljednjim satima prijelaznog roka prešao iz Dinama u Torino. Iako je riječ o službenoj posudbi, talijanski klub ima obveznu otkupnu klauzulu ako ostane u Serie A, pa Dinamo od njegova transfera može očekivati oko četiri milijuna eura.

Nogomet u Italiji nije novost za Kulenovića jer je još kao junior igrao na "čizmi", i to u dresu današnjeg gradskog rivala Juventusa. U razgovoru za Sportklub opisao je kako se sve odigralo toliko brzo da se nije uspio ni pošteno oprostiti od suigrača u Maksimiru.

- Sve se dogodilo naglo. U četvrtak navečer igrao sam u Danskoj, a u nedjelju sam već debitirao za Torino bez ijednog treninga. Nisam se uspio oprostiti, no to je nogomet, to je ono čime se mi bavimo. Vjerujem da će biti prilike da se oprostim od bivših suigrača i prijatelja, i svih ljudi s kojima sam godinama dijelio klupske prostorije.

Već je zabio i prvijenac, i to Interu u Kupu protiv bivšeg suigrača Petra Sučića, no Torino na kraju nije prošao dalje. Sada ga čeka utakmica protiv kapetana hrvatske reprezentacije Luke Modrića.

- Luka Modrić najbolji je hrvatski nogometaš svih vremena. Sada, kad znam da je sve bliže tome da ću igrati protiv njega na takvom kultnom stadionu, prolaze me trnci. Jedva čekam tu utakmicu. Veselim se što ću uživo, izbliza i prvi put gledati najvećeg hrvatskog nogometaša svih vremena na djelu. Vidim što radi sa 40 godina u ovako fizički zahtjevnoj ligi, to mogu samo veliki majstori. Kako je uspio zadržati fizičku spremu i razinu zdravlja s toliko godina te igrati takvu ligu, to samo govori o njemu i njegovoj posvećenosti nogometu.

Kapetan u Torinu mu je još jedan hrvatski reprezentativac, Nikola Vlašić, koji je u ovoj promjenjivoj sezoni izrastao u jednog od najboljih igrača momčadi.

- Puno je lakše kada dođeš u nepoznatu sredinu, a uz sebe imaš poznato lice. Budući da smo zajedno igrali za U-21 reprezentaciju i da se znamo od ranije, to mi jako puno znači. Pogotovo prvih nekoliko dana, kada dođeš kao da si pao s Marsa i uopće ne znaš gdje je što u klubu. Tih sam mu dana vjerojatno bio pomalo naporan s pitanjima, ali ništa mi nije zamjerio. Stvarno je super dečko, odličan kapetan, mogu slobodno reći i lider. Ekipi puno znači i na terenu i izvan njega, tako da za njega imam samo riječi hvale.

Za kraj je komentirao i najveći hrvatski derbi koji se u nedjelju igra na Poljudu. Kulenović prognozira pobjedu svojeg bivšeg kluba i poručuje:

- U meni će imati najvećeg navijača.