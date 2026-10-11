Kultni nizozemski nogometaš nakon duge pauze našao posao

Nakon sedam godina pauze nizozemski nogometni stručnjak Clarence Seedorf (50) vraća se na klupu nakon što je izabran za novog trenera brazilskog prvoligaša Corinthiansa, objavio je klub. Seedorf je posljednji je put vodio Kamerun, od kolovoza 2018. do srpnja 2019.

- Prihvaćanje ovog izazova velika je čast, ali i odgovornost. Ovdje sam kako bih dao sve od sebe i izgradio momčad koja se bori za svaku loptu, svaku minutu i svaku pobjedu - izjavio je Nizozemac koji je potpisao ugovor do kraja sezone 2027.

Corinthians, koji se nalazi bod iznad zone ispadanja u brazilskoj Serie A, u srijedu je otpustio prethodnog menadžera Fernanda Diniza.

- Veliko nam je zadovoljstvo što možemo računati na stručnjaka Seedorfova kalibra. Odluku smo donijeli na temelju profila rada kakav zamišljamo za Corinthians i uvjeren sam da će nam on i njegov stručni stožer pomoći da prebrodimo ovo osjetljivije razdoblje u brazilskom prvenstvu - rekao je predsjednik kluba Osmar Stabile.

Leipzig: Susret Nizozemske i Francuske u 2. kolu skupine D na Europskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Seedorf je bio jedan od najboljih veznih igrača kasnih 1990-ih i ranih 2000-ih. Osvojio je četiri naslova pobjednika Lige prvaka s Ajaxom, Real Madridom i dva puta s Milanom. S nizozemskom reprezentacijom je nastupio je na Svjetskom prvenstvu 1998. godine, gdje je njegova momčad zauzela četvrto mjesto izgubivši od Hrvatske u susretu za broncu. Sudjelovao je i na tri europska prvenstva.

Njegov posljednji klub prije završetka igračke karijere bio je brazilskli Botafogo iz Rio de Janeira, za koji je nastupao od 2012. do 2013. godine. Odmah nakon toga, 2014., započeo je trenersku karijeru u Milanu. Kasnije je vodio kineski Shenzhen FC, španjolski Deportivo La Coruña te reprezentaciju Kameruna.

Corinthians je jedan od najuspješnijih i najpopularnijih brazilskih klubova, osvojivši sedam nacionalnih naslova, četiri trofeja Copa do Brasil, dva naslova Supercopa do Brasil i rekordnih 31 naslov državnog prvenstva Sao Paula. U međunarodnim natjecanjima, klub je osvojio prvo Svjetsko klupsko prvenstvo 2000., ponovivši taj podvig 2012. nakon što je iste godine prvi put okrunjen prvakom Copa Libertadores.