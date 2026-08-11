Kultni slovenski klub na rubu propasti: Nema ni za dresove, na udaru posebno jedan Hrvat

Ljubljanska Olimpija nije na najbolji način ušla u sezonu. U prva četiri kola Prve slovenske lige skupila je samo tri boda. Ljubljanski klub našao se na udaru navijača i slovenskih medija koji ističu da se Olimpija se bori s neplaćenim i nagomilanim dugovima.

Osmerostrukim prvakom Slovenije (titulu posljednji put osvojili su sezone 2024./2025.), prema slovenskom Sportklubu vlada tolika neimaština da nisu svim igračima uspjeli osigurati rezervne dresove pa je vratar Matevž Vidovšek u subotnjem derbiju protiv Celja (0-1) branio u majici za trening.

Ekipa24 piše da je navijačima dosta klupskog vodstva, a ove sezone u znak prosvjeda organizirali su se u "putujući cirkus". Dio navijača Olimpije na stadionu se pojavljuje s maskama klauna, a dok su u početku na udaru držali samo predsjednika kluba Adama Deliusa, protiv Olimpije je početkom kolovoza viđen i transparent: "Putujući cirkus predstavlja Igora". Oni pritom misle na direktora Igora Barišića, Osječanina koji je 2021. ušao u klub, preuzevši ga u trenutku financijskih gubitaka od 25 milijuna eura.

Inače, iz Olimpije je u travnju ove godine otišao sportski direktor Goran Boromisa nakon četiri godine te se pridružio Kustošiji.

Foto: NK Olimpija

Slovenske mediji pišu da nezadovoljni zaposlenici napuštaju svoja radna mjesta i da je PR odjel već digao ruke zbog cjelokupne situacije, a sada se za javni imidž brine agencija kluba.

Slovenski medij navodi i da Olimpija ne plaća račune na vrijeme, već da to čini kada više nema ni jednog drugog rješenja. To je, kažu, "Barišićev modus operandi", a navodno se istražuje i curenje novca s klupskih računa, o čemu se oglasio i predsjednik Delius te za sve okrivio bivšu financijsku direktoricu Tinu Tkalec.

- Utvrđeno je da je ona prijevarom podigla velike svote novca iz kluba, stoga je prijava već podnesena. Istražit će se puni opseg prijevare i uključenih osoba, istraga će se proširiti i na sve zaposlenike pod bivšim predsjednikom, pokojnim Milanom Mandarićem - kazao je Delius. Ubrzo mu je stigao odgovor Tkalec, koja je kazala da su takve tvrdnje neistinite i neutemeljene te da je uvijek postupala u skladu sa zakonom i po naredbama nadređenih.

Foto: Zeljko Stevanic/XINHUA

Ujedno, Sportklub piše i da "novinari koji istražuju tijek novca dobivaju (besmislene) pravne pozive za zaustavljanje tih aktivnosti", da bi im na koncu stigao i odgovor samog kluba iz Ljubljane, koji je spreman i na pravnu reakciju "zbog ponovljenog objavljivanja neprovjerenih i neistinitih optužbi".

- U nekoliko slučajeva informacije nisu bile provjerene s klubom ili drugim izravno uključenim stranama prije objave. Ipak, optužbe su predstavljene kao činjenice, iako su se mogle brzo i nedvosmisleno opovrgnuti osnovnom novinarskom provjerom. Nećemo više dopuštati objavljivanje lažnih i neprovjerenih informacija koje štete ugledu kluba, zaposlenicima, igračima, navijačima i poslovnim partnerima - ističu iz NK Olimpija.