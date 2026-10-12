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BIVŠI TRENER UNITEDA

Kultni trener Premier lige je nahvalio Jakirovića: Briljantan je, ovo nije tek medeni mjesec

Piše Luka Tunjić,
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Kultni trener Premier lige je nahvalio Jakirovića: Briljantan je, ovo nije tek medeni mjesec
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Foto: Scott Heppell
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Moyes je Everton prvi put preuzeo 2002. i vodio ga do 2013., kada je otišao u Manchester United. Poslije je trenirao Real Sociedad, Sunderland i West Ham, s kojim je 2023. osvojio Konferencijsku ligu

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Proveo je 11 godina na klupi Evertona, naslijedio je Alexa Fergusona u Manchester Unitedu i osvojio europski trofej s West Hamom. David Moyes (63) desetljećima je među prepoznatljivim licima engleskog nogometa, a nakon remija Evertona i Hulla (2-2) pohvalio je posao Sergeja Jakirovića (49) u Hull Cityju.. Iskusni Škot dobro zna koliko je zahtjevno izboriti mjesto u Premier ligi, ali i ostati u njoj. 

- Mislim da je odradio briljantan posao. Izboriti ulazak u viši rang iz Championshipa uopće nije lak zadatak - rekao je Moyes.

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Jakirovićev Hull nakon šest kola ima samo jedan poraz, a protiv Evertona do boda je stigao nakon što je u drugom poluvremenu gubio 2-1. Pogodak Mohameda Belloumija za konačnih 2-2 produžio je dobar početak povratničke sezone u elitnom rangu. 

Premier League - Hull City v Everton
Foto: Scott Heppell

- Hull je kod kuće učinio utakmice iznimno teškima, a i na gostovanjima stvaraju probleme protivnicima. Sjajno su započeli sezonu, no ključno je pitanje kako održati kontinuitet. Premier liga s vremenom postaje nemilosrdna i u ovom trenutku ne znaš što ti može napraviti - dodao je Moyes.

Njegove pohvale dolaze uz upozorenje iz dugogodišnjeg iskustva. Moyes je Everton prvi put preuzeo 2002. i vodio ga do 2013., kada je otišao u Manchester United. Poslije je trenirao Real Sociedad, Sunderland i West Ham, s kojim je 2023. osvojio Konferencijsku ligu i prekinuo klupsko čekanje na veliki trofej dugo 43 godine. U Everton se vratio u siječnju 2025.

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- Ne kažem da je ovo tek faza medenog mjeseca, daleko od toga, ali Hull je napravio izvrstan start. Ponekad su vam upravo ti rano osvojeni bodovi ključni, držite ih se kako sezona odmiče. Kvaliteta suparnika u ovoj ligi je iznimno visoka - zaključio je Moyes.

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